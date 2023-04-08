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社會 社會焦點 保障人權

直擊！國內知名泌尿女醫百元「抓娃娃」超紓壓　整箱夯物全靠夾　　

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市近期悄悄又吹起了「夾娃娃」風，就連國內知名泌尿科女醫師張美玉下班之後，也會來練「手藝」，不同過往夾娃機台店，現在的夾娃娃機裡頭擺的東西是吃、喝、就連女性的生理用品都可以夾，每個人離開的時候都是人手一箱，就有來玩的顧客說：「超划算，一週的生活用品來這裡抓就能搞定」。

▲店員表示這款「女性生理用品」是店內顧客最愛夾的三項商品之一 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲張美玉醫師表示「抓娃娃」是她近期舒壓的一種方式 。（圖／記者吳奕靖攝）

8日下午兩點左右，國內知名泌尿科女醫師張美玉，帶著記者直擊高雄市最夯的抓娃機店，地點就在他的診所對面，她說自己每天下班之後，都會來這裡練「手藝」，非常紓壓！記者跟著張美玉醫師走進抓娃機店，裏頭全部擺滿了抓娃娃的機台，不過跟過往機台不一樣的是，裏頭擺得物品並非是玩具、絨毛娃娃或是公仔，而是零食、泡麵、洗衣精，連女性生理用品都有。

▲店員表示這款「女性生理用品」是店內顧客最愛夾的三項商品之一 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲店員表示這款「女性生理用品」是店內顧客最愛夾的三項商品之一 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲店員表示這款「女性生理用品」是店內顧客最愛夾的三項商品之一 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲張美玉醫師展示自己的戰利品 。（圖／記者吳奕靖攝）

消費者一個一個機台前面，投著十塊錢零錢，然後就享受「抓娃娃」的樂趣，就有一名熟女顧客跟媽媽一起來，兩個人在擺滿咖啡飲料的機台前抓，不到1分鐘就有3罐進帳，記者詢問：這樣划算嗎？她們說：「當然，因為一罐平常要40塊，現在30塊就能帶走，當場就賺了90塊，非常滿意」。

女醫師張美玉則是鎖定「女性用品」跟洗衣精，她在機台前面放飛自我，就像是個孩子一樣，夾起洗衣精掉到出口，她非常開心還跳起來，她表示這是自己下班紓壓的方式，不過有時候得要控制一下，所以她都每次都會「限制」自己只能換百元零錢，要不是這樣，恐怕一玩就會越玩越多。

▲店員表示這款「女性生理用品」是店內顧客最愛夾的三項商品之一 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲店員表示這款「國外飲料」是店內顧客最愛夾商品之一 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者詢問這家抓娃娃機的服務人員，這裡的顧客每個都是滿滿一籃的餅乾、泡麵加飲料，這樣會划算嗎？服務人員說當然是划算，因為成本可以互補，而且為了讓顧客享受「抓」的快感，老闆特別會讓機台難度降低，畢竟取物的物品的成本相當過往都是比較低，單純吃跟喝，這個算盤怎樣算打都划算，因為並非每個顧客不會像張美玉醫師一樣「控制力」這樣強。

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