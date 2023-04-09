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阿里山祕境水漾森林淪「屎水糞坑」　登山客一夜逃離：比夜市還髒

自行背帳的登山客抱怨，嘉義水漾森林因遊客太多，造成環境髒亂不堪。（翻攝自林務局官網、靠北登山大小事）

▲自行背帳的登山客抱怨，嘉義水漾森林因遊客太多，造成環境髒亂不堪。（翻攝自林務局官網、靠北登山大小事）

圖文／鏡週刊

嘉義縣阿里山鄉石鼓盤溪上游的水漾森林，是許多登山客與露營愛好者造訪的祕境，不過如同多數大自然美景，只要人一多，免不了會帶來髒亂。一名網友抱怨，清明連假自行背帳上山，卻發現擠滿觀光客，導致附近水源處「屎水堆積不散」，形容髒亂程度比夜市還誇張，待了一晚就受不了趕緊逃離。

原PO 6日在臉書社團「靠北登山大小事」發文抱怨，透露連假期間探訪水漾森林，卻發現美景已完全變了調。原PO表示，水漾森林腹地約為宜蘭雪山山脈松羅湖的1/3，卻被商業協作搭了8成滿的帳篷，所有平台也被搭起大型工寮做為大型廚房，感嘆「自行背帳上去的像被排擠的難民，只能搭在邊邊角角…」還得忍受從早到晚的二手菸，帳篷旁5公尺見寬的小水攤，也被協作拿來洗鍋碗瓢盆。

自行背帳的登山客抱怨，嘉義水漾森林因遊客太多，造成環境髒亂不堪。（翻攝自靠北登山大小事）

▲嘉義水漾森林因遊客太多，造成環境髒亂不堪。（翻攝自靠北登山大小事）

不僅如此，附近水源也遭汙染。原PO附上照片表示，由於生態廁所難到達且惡臭難耐，遊客都在附近水源處就地解放、白花滿天開，「照片中的屎水堆積不散，這髒亂程度比夜市還過之不及，領教過一次就夠了。」直言這番景象實在無福消受，趁著一早天剛亮，原PO在瀰漫二手菸的環境下收帳速速離開。

原本清幽的駐紮景點水漾森林被搞成這副德性，讓最近想去松羅湖的原PO不禁開始擔心，詢問社團裡的大家「最近想去松羅湖，很擔心也變成這種現象。不知現在湖況如何？」

根據林務局資料，水漾森林位於嘉義縣阿里山鄉石鼓盤溪上游，因921大地震誘發左岸約30公頃範圍的邊坡崩塌，造成大量土石堵塞河道，形成長約400公尺、面積約6.5公頃的堰塞湖。湖中杉木高聳連天呈現夢幻倒影奇景，而有「水漾森林」之美稱，為熱門的「溪阿縱走路線」重要駐紮景點。

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