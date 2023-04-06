「水蛭塞陰莖」獵奇畫面曝！醫師傻眼：不知道有啥快感

▲男子為了快感，將水蛭從尿道口塞入陰莖。示意圖，非當事水蛭。（東方IC）

圖文／鏡週刊

大陸一名男子疑似為了追求性快感，竟抓了隻水蛭，引導牠從自己的尿道口鑽進陰莖並拍下影片，畫面相當獵奇，網紅醫師「許超醫生」看了也超傻眼，直呼這是十分罕見的病例，「不知道他將水蛭塞入尿道能體驗到什麼快感」，也呼籲大家為了健康、安全，不要什麼都往尿道裡塞。

許超醫生在微博分享奇葩案例，有網友分享一段影片詢問他「這種真的能拿出來嗎」，影片中可以看到一名男子光著下半身、手握生殖器，其生殖器前端與一條水蛭相接，接著水蛭就從他的尿道口鑽入，最後整隻跑了進去，畫面相當驚悚。

▲男子手握生殖器，接著將水蛭塞入尿道口。（翻攝自許超醫生微博）

許超醫生表示，其實過去也有少許水蛭進入尿道的病例，不過是患者在河裡、魚塘游泳時，水蛭趁機而入的，並非患者自願，像本案影片這種主動讓水蛭鑽進尿道的案例幾乎沒有，「有些人會將一些棒狀體塞入尿道以此獲得快感，不知道他將水蛭塞入尿道能體驗到什麼快感」。

許超醫生示警，水蛭叮在尿道粘膜上可以釋放大量抗凝血物質，而海綿體血竇豐富，血管擴張性大，在其作用下很快會出現瘀血、水腫、局部麻木等症狀，水蛭也有可能會卡在尿道中，造成完全或不完全尿道梗阻，引起機械性尿瀦留。由於這相當罕見，若到醫院就診時患者沒有詳細提供病史，醫師恐怕很難想到是水蛭引起的，可能會造成誤診，強調尿道也是個出口，呼籲大家「為了安全和健康，不要什麼都往裡塞......」。

★鏡週刊關心您：危險行為，請勿模仿。

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