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女作家再挖小S舊照轟「不衛生」！列6點諷：住帝寶卻不懂基本禮儀

小S日前貼出和女兒的溫馨用餐照，沒想到卻遭到李敖長女李文批評，「吃飯禮儀怎麼那麼噁心？」（翻攝自小S臉書）

▲小S日前貼出居家用餐照，但被李文批評「吃飯禮儀噁心，把幾個女兒也教壞了」。（翻攝自小S臉書）

圖文／鏡週刊

藝人小S主持風格犀利又幽默，在節目上和來賓的互動常把觀眾逗樂。小S日前貼出和女兒用餐的畫面，沒想到卻遭李敖女兒李文狠批，「吃飯禮儀怎麼那麼噁心？」今（6日）她又再度發文，挖出舊照列出6點「髒亂又不衛生」。

小S日前曬出和女兒溫馨的用餐照，但李敖女兒、作家李文看完後卻轟「沒有吃飯禮儀」。李文再度發文，翻出小S舊照，強調這些照片不是在家用餐，接著列出6點，提到當西餐吃完時，刀子和叉子的擺放位置；用餐時包包不要掛在椅子上、屁股後方；餐巾紙、餐巾布一坐下來就馬上放到大腿上。

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李文今在臉書，針對小S一家的餐桌禮儀做出評論。（截圖李文臉書）

▲李文今在臉書，針對小S一家的餐桌禮儀做出評論。（截圖李文臉書）

在乾淨食物和飲料旁邊放了一坨坨難看的餐紙；台灣的西餐廳或日本餐廳給的叉子湯匙和刀子尺寸都有問題，最後李文說，服務好的餐廳會幫忙收盤子，而不是像照片中，整個桌子大家都吃完了特別髒亂、好像打仗一樣。

李文在文末諷刺地說，「有錢住俗氣宏泰的帝寶，沒有錢去學習基本的etiquette（禮儀）。」網友好奇發問，為何李文特別關注小S一家人，她回應「沒有啊，因為很多人說他在自己家裡吃飯是他們家的事情，那我就證明給他看外面還是一樣德行啊！」

李文說自己真正擔心的，是現在大多數人不在乎禮儀。（截圖自李文臉書）

▲李文說自己真正擔心的，是現在大多數人不在乎禮儀。（截圖自李文臉書）

李文也說自己真正擔心的，「現在不是他們家的吃飯的問題了，其實真正的原因是太多人跟她（指小S）的素養一樣，不願意學習不願意改進。」李文又感嘆，現在台灣的年輕人沒幾個真正關心基本禮儀，「這個就是台灣的現狀、沒有人夠專業，犀利，出來批評和教大家」，她也說自己就跳出來當鬧鐘，把大家打醒。

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