正妹師已是人妻　人氣旺到出軌3學生爸！老公炫耀生子傳是別人種

▲正妹老師已是人妻，人氣旺到出軌3學生爸爸！老公炫耀生子傳是別人的種。（翻自微博）



圖文／鏡週刊

中國近日爆出一起誇張的婚外情事件，浙江台州一間幼稚園的一名已婚的方姓女老師，被爆出在學校「人氣超旺」，至少有3名學生爸爸跟她發生婚外情，更傳出方姓老師還在出軌期間生下一子，被懷疑孩子的生父「是別人的種」。

中國微博網友近日熱傳一段影片，事發在3月底，有許多家長組成「媽媽聯盟」到該間幼稚園門前抗議，甚至拉紅布條，指控方姓老師長期與多名學生爸爸發展不倫戀，「當小三破壞別人家庭傷風敗俗」。除此之外，這群媽媽還在現場公開方姓老師與爸爸們的淫穢簡訊截圖，目的就是要把方姓老師從此趕出校園、趕出這個社區。

▲有學生媽媽公開方姓老師的不倫事蹟。（翻自微博）



不僅如此，坊間更傳出這名已是人妻的方姓老師，在與多名學生爸爸出軌期間生下一名孩子，但方女的老公不知情，還向鄰里炫耀自己得子。不過很多街坊鄰居都知道方女的故事，而且方女和老公也因為有感情糾紛，已經分居一陣子，因此坊間紛紛懷疑，方女的孩子應該不是老公的，而是別人的種。

目前這起事件已經引發眾多中國網友討論，有網友認為，類似事件「經常發生」，早已見怪不怪。但也有網友諷刺地說：「怎麼我都遇不上這好事！」還有網友說：「老師真的漂亮。」、「吃瓜吃到自己家。」、「覺得老師的老公有本事，這還不離婚。」

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