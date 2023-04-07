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豬屎「沿路噴灑」！宜蘭人臭到崩潰　他輾屎自摔「送急診先洗澡」

載運糞便的貨車邊開邊落屎，讓宜蘭多地充滿惡臭。（翻攝自宜蘭知識+臉書）

▲載運糞便的貨車邊開邊落屎，讓宜蘭多地充滿惡臭。（翻攝自宜蘭知識+臉書）

圖文／鏡週刊

宜蘭羅東、五結昨（6日）晚間傳出強烈惡臭，居民紛紛上網回報災情，疑似為載運糞便的貨車「邊開邊掉屎」，讓道路上滿是糞便，還害機車騎士「犁田」摔車，送急診時甚至因為實在太臭了，先去洗澡才上藥，也有不少居民表示開車回家後被車子臭到差點暈倒，趕緊去洗車。對此，宜蘭縣環保局做出回應了。

臉書社團「宜蘭知識+」昨晚陸續傳出「屎情」，包含羅東、五結、191縣道、壯圍、頭城都受害，有網友指出晚間9時多，經台191往宜蘭方向道路上有一大灘散發惡臭的不明物，停路邊查看發現車子輪開都是糞便，還有騎士因此摔車，也有人指出濱海公路更慘，整條都是掉落的糞便，害他的車子整個底盤都卡了糞便，氣炸直呼「為什麼不請抽水肥的車！要用卡車？」

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有目擊肇事車輛的民眾曝光行車記錄器，時間在昨日晚間8時13分左右，貨車在五結路三段朝191縣道前進，於五結路三段與五結路三段508巷路口停等紅綠燈，起步後從車上2度灑落大量泥狀物體，一旁的機車騎士疑似遭到波及停了下來查看自己的褲子。

據指出掉落的物體正是「豬屎」，一名在羅東博愛醫院急診室任職的護理師透露，昨晚有2名女生因此「犁田」送急診，幸好她們還能自己動，所以就讓2人先洗澡再上藥，看了悲慘事蹟的網友光想都崩潰，「我們在沖輪胎的時候被屎水噴到褲子就超臭，很難想像在地上嚕過的狀況，再嚕在傷口上……我真的會崩潰到去車主家拜訪」。

對此，宜蘭縣環保局表示，已於晚間9時15分派員前往五結鄉五節路三段稽查，現場道路疑似糞便物汙染情形，現場會同交通管制警員確認為車輛載運掉落造成，其違規行為車輛將調閱監視設備釐清，並逕依相關規定辦理，另現場污染已請道路管理單位於晚間10時20分清理完成改善，其他附近路段亦已派員稽查確認是否有道路汙染情形。

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