新北街頭藝人登記系統升級　串接金流付款申辦更便民

▲新北街頭藝人戴郁仁砌磚雜技表演。（圖／新北市文化局提供）

記者郭世賢／新北報導

因應二年1次街頭藝人大量換證潮，新北市政府文化局街頭藝人登記系統再升級，貼心以簡訊通知提醒證件，因屆期可重新申辦，並免於繁複的個資填報，串接線上金流系統，另外也可透過超商、信用卡及ATM進行繳費，提供更便民的線上申請登記作業。

文化局指出，為擴大民眾參與藝文活動，使街頭藝術貼近民眾日常生活，新北市街頭藝人於2021年起，由原先的審查制改為登記制，申辦迄今已有2700多位街頭藝人，民眾在取得街頭藝人登記證後，可至鄰近基北北桃四市共334處公告的展演場地依相關規定申請演出。

文化局表示，截至2023年4月底，新北市將有1300多位街頭藝人證到期。為因應兩年1次的街頭藝人換證作業，文化局特別於系統增加簡訊通知功能，提醒民眾登記證件到期日，另新增個人申請資料帶入功能，方便民眾直接線上作業申請，經審核通過即可印出證件。繳費方式上，也有了新的突破，透過串連金流機構，民眾可即時透過信用卡或可至超商、ATM繳費付款，簡化街頭藝人登記證辦理的程序。

文化局說，街頭藝人登記證相關申辦訊息，請上「新北市政府文化局」官網或「新北藝文團體資訊網」查詢，或電洽：02-2960-3456分機4628。