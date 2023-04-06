見證瓦磘溝「水生態」蛻變　侯友宜：傾聽民意解決問題

▲新北市長侯友宜視察瓦磘溝整治成果。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

為解決瓦磘溝汙臭沉痾，新北市政府積極推動汙水源控管、礫間處理、渠底改善及清水引流等措施，市長侯友宜今（6日）視察整治成果時指出，市府過去2年不僅解決惡臭問題，更優化溝渠沿線生態環境，將持續以「水育樂」、「水生態」為目標，提升中永和民眾的生活品質。

侯友宜表示，瓦磘溝惡臭問題30年來無法解決，但新北市府化不可能為可能，不僅從新店溪引進清水，增設抽水站機組工程，擴大整建汙水下水道，改善渠底自然生態，更從源頭控管，加強污染源查緝，並協助市場攤商裝設油脂截留器，徹底整頓周遭環境，不但解決臭味問題，更讓植栽蟲鳥再現生機。

▲徹底整頓瓦磘溝周遭環境，不但解決臭味問題，更讓植栽蟲鳥再現生機。

侯友宜強調，消除溝渠惡臭只是水環境改善的開端，市府不斷傾聽人民聲音，了解民眾問題，解決市民痛苦，未來將加速推動容積移轉獎勵，整合大漢溪南都市計畫，並逐步改善積淹水問題，以毅力與決心整建環境。

水利局說明，在環保局、市場處等局處共同努力下，市府在2年內讓瓦磘溝臭味不再、濱溪物種回流，重現生態契機，讓雙和區化身兼具生態與休閒的綠意都市。

此外，新北市已改善涵蓋15個行政區、54處積淹水點，更針對中永和地區進行檢討改善，完成FG2期排水工程及永和國光路49巷排水工程、改建3處抽水站，增加2萬2000立方公尺滯洪空間，已有效改善中永和地區積淹水問題。

▲新北市府積極推動汙水源控管、礫間處理、渠底改善及清水引流等措施。