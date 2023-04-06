打工賺學費！新北市府暑期280工讀名額　4／6起受理報名

▲新北市府暑期280工讀名額，4月6日起受理報名。（圖／資料照／新北市青年局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市有意參加今年暑期工讀的大專院校同學們請注意！為提供大專青年公部門職場體驗機會，新北市政府青年局彙整市府各機關職缺，提供280個暑期工讀名額，報名期間自2023年4月6日至4月20日，預計於5月12日公開抽籤，歡迎踴躍報名。

今年工讀期間自2023年7月3日至2023年8月31日止，以7月薪資2萬4640元及8月薪資2萬6400元計算，每天不超過8小時，工讀地點為新北市政府各局處及所屬機關。報名期間自2023年4月6日至4月20日，預計於5月12日公開抽籤，5月18日公告錄取名單，於6月8日開始分發作業。

青年局表示，希望透過提供給同學們安全友善的職場環境，讓大家能夠從在學期間便提早進入職場，體驗職場生活及工作應對，歡迎戶籍在新北的大專院校同學透過公部門工讀，提早體驗職場，減輕青年經濟壓力。

青年局說，本工讀計畫係針對在學青年提供於公部門職場體驗機會，培養就業技能、訓練面對就業時應有的態度、提升溝通表達能力，以建立正確的職業觀念，強化就業準備。凡設籍新北市且就讀國內大專院校的在學學生皆可參與本計畫，如另符合特定對象條件，將列入優先抽籤名單。

與以往不同，因應今年度青職基地的成立，青年局歡迎同學親送報名相關資料至新北市青年局青職基地（新北市板橋區民權路170號），順便來青職基地走走，多多運用青職基地這全新的場域。報名相關詳細說明請閱報名簡章，報名簡章請至「新北市政府青年局」官網下載。