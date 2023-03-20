雲縣府媒合團膳買高麗菜首批1700件　將持續協助供銷與價格回穩

▲雲林縣政府媒合團膳業者選購雲林高麗菜做團膳食材助高麗菜供需回穩。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

近期天氣溫度平穩，國內高麗菜市場買氣降溫，因供給大於需求而影響價格，雲林縣政府媒合國內團膳業者合作，緊急採購高麗菜1700 件（每件20公斤)做為團膳食材，以協助穩定產銷；縣長張麗善表示感謝來自各縣市團膳業者到雲林援助農民，縣府將繼續協助推銷高麗菜，也請民眾消費有「菜王」之稱高麗菜助農。

雲林縣長張麗善說明，中華民國餐飲公會全國聯合會理事長陳明信關注農民權益，每次蔬果出現產銷失衡，都會透過全國團膳業者幫忙推銷蔬果，農業處在掌握高麗菜供銷出現情況，第一時間聯繫理事長，他也立即協助請台北市、高雄市、台南市、彰化縣與屏東縣團膳業者出手採購雲林高麗菜，後續還有其他縣市業者會加入協助去化高麗菜行列，讓高麗菜價能迅速回穩。

中華民國餐飲公會全國聯合會理事長陳明信則表示，團膳業者購買高麗菜都是有產銷履歷的雲林優質高麗菜，第一批1700件將在24日前出貨，後續每週持續出貨1500件至2000件，讓供需回穩，價格回穩。

陳明信說明，為落實採用在地食材，目前正積極籌組「台灣農業運銷合作社」，希望將更多優質的在地農產品推廣給國人，也幫助農友穩定產銷，本次首度與雲林縣政府合作的試營模式，希望藉由此一產銷合作模式建立示範，未來也將持續與地方政府合作，協助國內農產品產銷調節，幫助更多農友。

農業處副處長蔡耿宇表示，依據農糧署供苗預警資料，高麗菜盛產的狀況約至4月中左右會緩解，目前需要去化的量約2、3000公噸，農業處積極媒合各種通路管道協助農民銷售高麗菜，也請國人踴躍購買，一同吃當季，食在地，幫助菜農穩定收益。

張麗善最後強調，今天舉辦記者會希望把訊息傳給農民，只要雲林縣農產品有任何問題，雲林縣政府一定在第一時間站出來協助解決問題，農民要有信心種出優良的產品，通路銷售部分，交給雲林縣政府跟業者、所有民意代表，大家共同幫忙讓產銷能平衡，遇到問題大家一起承擔。

▲縣長張麗善強調，只要雲林縣農產品有任何問題，雲林縣政府一定在第一時間站出來協助解決問題。。（圖／記者蔡佩旻翻攝）