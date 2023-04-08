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獨居男家中倒地2天險死　警鑽洞救命

▲雲林水林鄉一名獨居老人在家中風無人知，幸好平時與鄉親頻繁互動，獲察覺2日不見有異，報警尋人幸運獲救。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林水林鄉一名獨居老人在家中風無人知，幸好平時與村民頻繁互動，熱心村民察覺2日不見人影感覺有異，報警尋人後幸運獲救。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林水林鄉一名獨居老人在家裡中風倒地，幸好在熱心鄰居察覺多日未見身影報警找人，警員吳炳漢憑藉報案人印象耐心逐戶訪查，果真找到獨居老人紀男的家，警員從一扇未鎖的窗爬進去，赫見紀男氣息奄奄，隨即將其救援送醫，街坊鄉親對警員吳炳漢細心、勇敢救人的行為均讚譽有加，於地方傳為佳話。

北港警分局說明，46歲獨居的紀姓男子日前急性中風，倒臥在家中求助無門，同村居民發覺紀近2日未外出走動，憂心獨居發生意外於是至警所報案，表示獨居紀姓男子近2日未見在村莊內走動，擔心發生意外，委請員警幫忙查看。但報案人並不清楚紀男確切住處，處理警員吳炳漢耐心詢問、逐戶訪查得後找到紀男的家。

▲雲林水林鄉一名獨居老人在家中風無人知，幸好平時與鄉親頻繁互動，獲察覺2日不見有異，報警尋人幸運獲救。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警員跳窗進入後發現中風男倒地奄奄一息，破門讓救護員進入將男子救出送醫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

前往後發現大門深鎖，在屋外連連呼喊敲門竟無人回應，見有一窗戶未上鎖，吳炳漢在村民見證下爬窗進屋查看，這才發現紀男倒臥在地奄奄一息。立刻通報消防救護人員到場協助，經救護員初步研判紀男疑似急性中風，四肢無法動彈倒地，又長時間滴水未進，身體早已僵直、麻痺，還好仍然有意識，緊急送醫救治。

北港警分局呼籲，日夜溫差大，民眾應隨時注意身體狀況，獨居長者與鄰里間建議保持良性互動，遇到緊急狀況時，可及時通報向外求助。

 


►聽Podcast #我在案發現場

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