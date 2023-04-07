假訊息太多！　賴清德：不接受假言論自由之名破壞台灣民主

▲副總統賴清德。（圖／記者黃國霖攝）



記者詹宜庭／台北報導

《自由時代週刊》創辦人鄭南榕為爭取言論自由，於1989年4月7日清晨自焚殉道身亡，蔡英文總統為此將其訂為「言論自由日」。副總統賴清德7日表示，台灣近期面臨大量假訊息的影響，但不能接受假借言論自由之名，破壞台灣民主的行為；因此，他下一階段新的使命，就是傳承鄭南榕的精神，再次結合各界力量守護民主。

賴清德表示，今日是鄭南榕殉道34年紀念日，他懷抱著不捨的心情，表達對鄭南榕的尊敬，也感謝他為台灣所付出的犧牲奉獻。認識鄭南榕的朋友都知道，他生前所爭取的，不僅是百分之百的言論自由，更反對戒嚴、追求二二八事件的真相、推動轉型正義，「我相信，這些理想跟目標，在無數前輩共同打拚、前仆後繼努力下，現在已經接近完成。」

賴清德說，除感謝鄭南榕對台灣付出外，更要知道民主不是憑空獲得，甚至有可能會倒退。根據「自由之家」2023年的報告，台灣的自由度排名全球第17名，位居亞洲第2，但台灣也同時面臨大量假訊息的影響。他認為，在珍惜民主的同時，更要守護民主，讓言論自由與民主路途，愈走愈穩、愈走愈遠，不能接受假借言論自由之名，破壞台灣民主的行為。

賴清德強調，此時此刻，台灣更面臨威權主義擴張的威脅，下一階段新的使命，就是傳承鄭南榕的精神，再次結合各界的力量，維護區域的穩定和平，守護民主、和平與繁榮，大家一起努力。