郭台銘喊「與賴清德君子之爭」　藍議員反嗆：想贏就不該當君子

▲楊植斗。（圖／記者劉昌松攝）

記者詹宜庭／台北報導

鴻海創辦人郭台銘5日宣布爭取2024總統大選時說，「我願意全力爭取國民黨提名，與副總統賴清德來一場君子之爭。若國民黨最後決定徵召新北市長侯友宜，那我會全力支持他，幫助國民黨團結勝選」。對此，國民黨台北市議員楊植斗認為，「想贏就不該當君子」，如果總統候選人真心以蒼生為念，就不要怕弄髒雙手，才有為人民做事的機會。

楊植斗今日透過臉書發文表示，在四年前傷害國民黨的郭台銘總算鞠躬道歉，如果當初好好溝通整合，人民也許可以少受一點苦。當然，道歉從來不嫌晚，今天郭台銘沒有選擇與民眾黨主席柯文哲搭檔，也願意與民調最強的人整合，國民黨的勝率也算微微提升，仍要予以肯定。

不過，楊植斗也質疑，面對豺狼虎豹般的民進黨，以及手握國家機器的副總統賴清德，到底有什麼「君子之爭」的必要？他認為，當個乾乾淨淨的君子是天下承平時的奢望，若總統候選人真心以蒼生為念，就不要怕弄髒雙手，才有為人民做事的機會。

此貼文發出後，有網友留言表示「只挺韓國瑜參選！」、「公平初選，輸贏無悔」、「在國民黨應先禁止黨內任何人攻擊郭，哪怕將來不一定提名他還是要先讓子彈飛一會，盡量展現國民黨泱泱大黨的氣度，否則未來不管誰出線代表國民黨都是必輸」、「所謂的君子之爭是互相，如果只有一方，那就等著被攻擊當砲灰吧」、「黨內君子之爭，黨外生吞活剝，應該要有這樣的膽識與氣魄」、「郭董害台灣人多苦了四年，而且這四年讓人民付出更慘痛的代價」等。