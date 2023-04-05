▲鴻海創辦人郭台銘返台記者會。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

鴻海創辦人郭台銘今（5日）宣布爭取參選2024總統大選，對此，民進黨立委許智傑分析3點，若這次未被提名會不會又退黨？如何尋求台灣避戰？面對不熟悉領域該如何做出正確行政判斷？許直言，郭台銘若獲得提名，未來藍白合作、吸引年輕選票、開拓經濟選民對國民黨都相當加分，提醒民進黨「不能看現在民調就掉以輕心！」

郭台銘今早自美返國後召開記者會，宣布爭取參選2024總統大選，並表示自己能否被國民黨徵召，在於民調的呈現，因此他拜託民眾，民調電話請表達「唯一支持郭台銘」。郭還說，若他獲國民黨徵召，他會團結所有非綠陣營來達成政黨輪替、國會過半的目標，且強調為了台灣，「民進黨不能執政」。

郭台銘也在記者會中，為4年前負氣退黨躹躬致歉。許智傑表示，但國民黨過了4年，總統初選卻開倒車，採徵召沒有初選，未來舉辦政見發表會的可能性也極低，面對國民黨不透明提名方式，郭董若未被提名，希望不會再次退黨？

許智傑指出，郭台銘參選主軸台灣避戰，「化解美中對抗」跟「民進黨不能執政」，但做到這兩點就真能避戰嗎？俄烏戰爭讓中立國芬蘭加入北約，全世界都看破獨裁國家手腳，未來郭董要怎麼尋求兩岸和平呢？跟前總統馬英九一樣去朝貢、稱讚中國防疫嗎？

對於郭台銘強調台灣需要⼀個很棒的CEO，推動科技產業創造經濟奇蹟，許智傑直言，蔡政府5+2產業升級就已經在做，而且產值連年暴增，例如亞洲矽谷中物聯網產值2022年產值突破2兆元，都是蔡政府科技產業成績單。反觀郭董缺乏公部門行政經驗，未來面對不熟悉領域該怎麼做出正確的行政判斷呢？

許智傑表示，雖然郭台銘選總統之路有許多難關，然而郭台銘若獲得提名未來藍白合作、吸引年輕選票、開拓經濟選民對國民黨都相當加分！民進黨不能看現在民調就掉以輕心，「我們在賴清德主席跟蔡英文總統領導下，一定會全力以赴、延續綠色執政、品質保證！」