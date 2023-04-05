郭台銘嗆綠「與青年利益為敵」　民進黨：為爭提名講「重鹹」

▲民進黨發言人林楚茵。（圖／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘5日宣布爭取國民黨總統提名，喊話想要與民進黨主席賴清德來一場「君子之爭」，又酸台灣要避戰就不能讓民進黨執政，因為民進黨高舉台獨與年輕人的利益為敵。對此，民進黨發言人、立委林楚茵回應，郭台銘看到新北市長侯友宜的表現，已經忍不住了，為了爭取提名說法不合理、要更「重鹹」。

郭台銘今天上午舉行記者會，宣布爭取總統提名，並為昔日退出國民黨鞠躬道歉。他說，台灣的避戰要做兩件事，第一化解美中對抗，第二不能讓民進黨執政，因為他必須誠實的告訴年輕人：高舉台獨、仇中抗中的民進黨是危險的，是與年輕人的利益為敵的，和平並不是理所當然，需要人民做正確的選擇。

郭台銘還說，他身為懷有全球視野、懷有多方關心的企業人，應該挺身而出，解決傳統政治人物不能解決的危機；期盼與賴清德來一場君子之爭。

對此，林楚茵今天上午受訪表示，郭台銘現在要爭取的是代表國民黨來參選總統，對於他黨事務民進黨不做評論，但是，可以從郭台銘這樣的大動作，包括鞠躬向國民黨道歉，就可以感受到，最近侯友宜因為民調直直落，在兩岸、內政議題當中，都被大家打臉，甚至有網友笑稱，侯友宜是比高雄市前市長韓國瑜「還要草包的草包」。

林楚茵說，對於郭台銘來說，看到侯友宜的表現已經「忍不住了」，可以看得出來，國民黨內部不只在台北市立委初選有「芯費大戰（指立委費鴻泰及台北市議員徐巧芯）」，可能在2024總統提名也要上演多人大戰。

媒體追問，是否認為郭台銘不應對民進黨做過多評論？林楚茵表示，他要爭取代表國民黨參選，所以說話要更「重鹹」一點，但這就像是黨內代表，對於國民黨內，他可能還有一段辛苦的路要走，因此必須拿民進黨當箭靶。她說，在這個過程當中，民進黨不評論這些不合理的說法。