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放大6千元！悠遊付享超多優惠 「牌照稅」最高回饋18%

▲▼悠遊付,燦坤,不帶錢包就出門,電子錢包,空調,冰箱,一級能效,節能家電最高5,000元補助。（圖／記者姜國輝攝）

▲「悠遊付」電子錢包，讓你不用帶錢包就能出門。（圖／記者姜國輝攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

想要不帶錢包就能出門嗎？使用「悠遊付」電子錢包就能實現，還能讓你不用帶悠遊卡，手機一嗶就能上車！悠遊付是悠遊卡的最佳後盾，可以自動加值悠遊卡，不再發生餘額不足、慌忙掏零錢的窘境，也讓你移動超自由， 不論是捷運、公車、YouBike都能嗶，還能線上購買1280定期票，不僅如此，悠遊付還能掃碼支付、付款轉帳、智慧化管理悠遊卡，悠遊付就是你最聰明的電子錢包。

▲▼悠遊付,康是美,不帶錢包就出門,電子錢包,搭車,轉帳都能通。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼悠遊付不論是捷運、公車、YouBike，一嗶就能上車。

▲▼悠遊付,康是美,不帶錢包就出門,電子錢包,搭車,轉帳都能通。（圖／記者姜國輝攝）

「悠遊付真的很方便！」長期使用悠遊付的民眾說明，悠遊付可以直接綁定銀行帳戶或是信用卡，還可以直接轉帳給朋友或家人，日常繳費也可以在上面繳，譬如說水電費、牌照稅、停車費，而且牌照稅最高還有回饋18%，覺得真的是不無小補，也有民眾表示，喜歡用悠遊付買東西，「出門時不用帶錢包，買東西時用手機嗶一下就好了很方便，現在買東西還有2%的回饋，而且現在政府普發6000元 可以趁機買很多東西」。

▲▼悠遊付,康是美,不帶錢包就出門,電子錢包,搭車,轉帳都能通。（圖／記者姜國輝攝）

▲民眾表示，喜歡用悠遊付買東西，有2%的回饋很划算。

6/30前，民眾只要使用悠遊付付款，全通路筆筆皆享2%的無腦回饋，無論是3c賣場，藥妝通路，都享有超多優惠，另外，面對即將到來的繳稅季，悠遊付回饋也很給力，使用悠遊付繳牌照稅最高回饋18%，不論消費或繳稅，悠遊付都能應援！

▲▼悠遊付,康是美,不帶錢包就出門,電子錢包,搭車,轉帳都能通。（圖／記者姜國輝攝）

▲不論消費或繳稅，悠遊付都能應援。

燦坤店員Sherry指出，燦坤在3/30到4/9會員特典期間，使用悠遊付支付，單筆滿6千元最高回饋6%，另外，響應政府的節能補助政策，現在到燦坤買一級能效的空調跟冰箱，就享有政府最高5千元的補助，燦坤的指定品項也有特別的優惠活動，在早鳥期間也歡迎大家來燦坤消費。

▲▼悠遊付,燦坤,不帶錢包就出門,電子錢包,空調,冰箱,一級能效,節能家電最高5,000元補助。（圖／記者姜國輝攝）

▲燦坤店員Sherry指出，燦坤在3/30到4/9會員特典期間，使用悠遊付支付，單筆滿6千元最高回饋6%。

▲▼悠遊付,燦坤,不帶錢包就出門,電子錢包,空調,冰箱,一級能效,節能家電最高5,000元補助。（圖／記者姜國輝攝）

▲現在到燦坤買一級能效的空調跟冰箱，就享有政府最高5千元的補助。

全國電子南港店店經理吳政昌表示，「4月份到全國電子，使用悠遊付單筆滿6千元最高回饋6%，另外，買空調、冰箱舊換新，政府節能補助最高5千元，全國電子加碼送6千元購物金，快來全國電子享優惠、撿好康」。

▲▼悠遊付,全國電子,不帶錢包就出門,電子錢包,空調,冰箱,一級能效,節能家電最高5,000元補助。（圖／記者姜國輝攝）

▲全國電子南港店店經理吳政昌指出，4月份到全國電子，使用悠遊付單筆滿6千元最高回饋6%。

▲▼悠遊付,全國電子,不帶錢包就出門,電子錢包,空調,冰箱,一級能效,節能家電最高5,000元補助。（圖／記者姜國輝攝）

▲在全國電子買空調、冰箱舊換新，政府節能補助最高5千元。

疫後新生活，民眾追求更便利的日常生活，下載使用悠遊付，離無現生活就更進一步，用悠遊付不僅智慧管理每一塊錢，出門時只要帶一支手機，搭車、轉帳都能通，加植你的美好生活。

▼下載使用悠遊付，離無現生活就更進一步。

▲▼悠遊付,燦坤,不帶錢包就出門,電子錢包,空調,冰箱,一級能效,節能家電最高5,000元補助。（圖／記者姜國輝攝）

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