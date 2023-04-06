新北都市春季限定　中和4號公園飄「苦楝」粉紫花雪

▲中和4號公園飄「苦楝」粉紫花雪。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

中和4號公園苦楝正在綻放中，紫色浪漫也俏俏來到，春暖花開時節，中和4號公園飄起粉紫苦楝香，數10株苦楝種植於公園內一處小土丘旁，樹形優美，花瓣如霧似雪，花朵遠看似雪，近看淡紫色，還會散出似洋玉蘭的香味，隨風搖曳隨雨落，輕柔淡雅讓人如醉癡迷。坐樹下、漫步公園一覽浪漫風景，欣賞公園春日美景。

景觀處表示，中和4號公園位在中永和交界，可搭乘捷運中和新蘆線至永安市場站下車。公園占地11公頃，人文薈萃、植栽豐富，是雙和地區最大的公園，公園內有樹蔭、有草地、有池塘和兒童遊戲區，是個免費休閒好去處，且公園內有共融遊戲場、超大沙坑、兩座巨大書本主題磨石子溜滑梯、多種盪鞦韆（鳥巢鞦韆、雙人鞦韆、座椅式鞦韆、單人鞦韆）等，兼具休憩、共融遊樂功能。

▲中和4號公園苦楝花大盛開，微風中飄來淡淡的清香。

其中，在安平街與中安街側進入園內，小土丘旁種植數十棵苦楝樹正是花期，苦楝的嫩綠葉芽與粉紫色小花會一起綻放，就像是連袂展開笑容迎接春天到來一般，不只是讓人的視覺達到滿足，隨著微風吹拂，淡淡的花香更可以令嗅覺著迷，帶有獨特的芳香，漫步在樹下享受最愜意的午後，帶有粉白、粉紫的花不論是掛在樹梢、落在地上成花毯，都是都市中期間限定的美景之一。

新北市景觀處長林俊德表示，歡迎民眾搭乘大眾運輸前往賞花，並一起愛護環境!此外，民眾可以在FB「賞花快報」粉絲專頁點讚追蹤，即時掌握各地區花況，與粉絲們一同分享與交流新北市各地花況資訊、照片及影片，將更即時、更詳盡的賞花情報分享給大家。