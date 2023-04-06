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新北推廣城市閱讀！主題漂書站進駐全家　沒看完還可帶回家

▲新北推廣城市閱讀 主題漂書站進駐全家。（圖／新北市立圖書館提供）

▲新北市立圖書館特別與板橋地區的全家便利商店合作。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

喜歡直接帶回家！迎接423世界閱讀日，為推廣城市閱讀，新北市立圖書館特別與板橋地區的全家便利商店合作，於超商座位區內設置「主題漂書站」，提供用餐民眾免費閱讀，沒看完還可以帶回家繼續閱讀。4月8日板橋廣榮店還有「美食真人圖書」快閃活動，將帶大家簡單入手異國料理，參加活動還免費請喝全家美式咖啡。

新北市立圖書館王錦華館長表示，越來越多人使用超商的座位區用餐休息，為了鼓勵民眾閱讀，新北市立圖書館繼與全家便利商店合作推出「超商還書」服務後，這次再度於民眾休息區內設置漂書據點，希望提高閱讀的「便利性」，讓書唾手可得，喜歡還可以直接把書帶回家，讓閱讀更「便利」，也讓超商成為閱讀推動的好鄰居。

王錦華說，為了打造便利的閱讀城市，新北市除了持續改造友善閱讀空間，讓圖書館更人性化，更將閱讀觸角從圖書館擴散至全新北市，捷運站、公車、美容院、社區，在城市各處打造閱讀角落，讓閱讀可以跟市民生活更緊密地結合，也隨時能享受圖書館所提供的隨手可讀好書的便利服務。

此次，透過主題漂書的方式，與板橋區新府店、大雅店、板農店、廣榮店與華德店5間全家便利商店合作，和大家分享5大類別的好書，分別是「文學類」、「旅遊類」、「兒童繪本類」、「美食類」、與「藝術類」，民眾除了可以免費自由取閱，有興趣也可以帶回家閱讀。

另外，4月8日圖書館也特別於板橋廣榮店推出「美食真人圖書」快閃活動，同時請參與民眾免費喝全家美式咖啡，歡迎大家周日一起來閱讀交流。4月8日至15日凡於全家漂書站點，拍下書籍與漂書櫃的合照，上傳至「I READ YOU新北市漂書站」網站的漂書分享頁面，還可獲得限量文青小禮物，詳細活動資訊請至「新北漂書」網站查詢。

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