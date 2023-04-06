▲嚴格把關品質深坑珠蔥，新北青農葉瑞建年薪破百萬。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

乍暖還寒之際，許多當季食材正好吃，俗稱紅蔥頭的珠蔥口感與一般的蔥不同，口感不辛不辣，特別好吃鮮嫩，可搭配不同食材料理入菜。深坑區蔥農葉瑞建嚴格把關生產珠蔥品質，深受消費者喜愛，靠著賣珠蔥等農產品年新破百萬。新北珠蔥鮮嫩甘甜，新北市農業局推薦到產區品嚐美味。

深坑區67歲蔥農葉瑞建年輕時，曾從事皮包加工出口業，在2012年返回深坑老家種植珠蔥，憑著兒時家中務農的記憶，在起初以零星種植的嘗試下，逐漸找回對農業的興趣，於是積極投入農業經營，不斷研究並改良作物種植方式與時機，更獲得新北市105年度農事技術交流大會冠軍的殊榮。

▲深坑區蔥農葉瑞建嚴格把關生產珠蔥品質，深受消費者喜愛。

葉瑞建同時也秉持著從事加工出口業對於產品品管的堅持，田區內採收的珠蔥都會進行分級，鮮嫩的吃起來清甜讓人覺得意猶未盡，較成熟的帶點辛辣味，適合重口味的人，不同級別各有不同的喜好族群，經過多年摸索及經驗累積，現在自有一套栽培心法，不僅成為深坑農會主要示範農戶，所種植的珠蔥更受到消費者的喜愛。

葉瑞建表示，珠蔥種植訣竅在於先把蔥頭洗乾淨去掉膜，以提高發芽比例與整齊度，蔥頭需再視乾燥程度增減泡水時間，並透過調整田區種植密度，避免植株根系交錯，影響作物生產品質。整個田區規劃分34畦種植，並依需求、天氣預測調整生產排程，平均每週可採收300斤珠蔥。

▲新北的珠蔥鮮嫩甘甜，枸杞簡單泡水後即可加入熱油鍋與切成段的珠蔥，以大火快炒6秒就可以起鍋。

葉瑞建說，為讓消費者全年都可買到優質農產品，農場以輪耕方式種植，除了種植珠蔥也種芋頭冬瓜、山泉小冬瓜平均每顆約12斤重，柔質細嫩更是夏季消暑聖品。他表示，深坑老街入口處也有自己的零售攤位，現採珠蔥在攤位邊洗邊賣，遊客經常要排隊購買，加上每週希望廣場展售，光是零售1週約有3-4萬元收入，農耕生活其實充滿樂趣與學問，只要顧好品質與信用就能有百萬營收。

農業局長李玟表示，新北市有許多優質農特產品，為了降低農友生產成本，農業局持續辦理農業生產資材補助，讓農友沒有後顧之憂，可以專心提高農作物生產量及品質。新北珠蔥就是春季最具代表農特產之一，歡迎大家到產區走走品嚐珠蔥料理，如欲購買當季最鮮甜的珠蔥可詳洽平溪區農會電話：02-2495-1051，深坑區農會：02-2662-3226。