5大「免費又環保」休閒娛樂　第5點必須揪團手刀衝！

▲小資族可把握生活中很多不用花錢還很環保的小確幸。（資料照／新竹縣交旅處提供）

消費中心／綜合報導

薪水不漲、物價倒是漲翻天，國內旅遊貴桑桑讓小資族叫苦連天！然而，生活中還是有很多不用花錢還很環保的小確幸，盤點5大不用花錢又環保，還兼顧健康及趣味性的休閒娛樂，尤其第5點ETtoday好朋友春日趴必須把握4/22(六)世界地球日當天，呼朋引伴手刀衝！

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1.到山林步道健行：

山中健行不僅可以運動有益身心健康，還能欣賞美麗的風景和動植物並認識自然生態，而且擁有豐富山林資源的台灣，多數的步道都是免費的，無論親子共遊或與長輩朋友一起來趟低碳旅行都很棒。

▲台灣山林資源豐富，多親近大自然有益身心健康又免費。（資料照／新竹縣交旅處提供）

2.認識觀察你家附近的行道樹：

在住家附近走走看看行道樹不僅不用花錢，也能更了解城市的自然生態與美景，可以從認識常見的行道樹種類，例如樟樹、台灣欒樹…等開始，還能和家人朋友一起觀察分享彼此的發現，或透過拍照、畫畫來記錄，增加趣味性。

3.參加淨灘或淨山活動：

透過淨山及淨灘成為自然生態的守護者吧！一邊撿垃圾一邊欣賞大自然的美景，透過清除環境中的垃圾，打擊破壞大自然的汙染源，還能結交志同道合的朋友，曬曬太陽、流流汗，順便鍛鍊身體，生活更加健康愜意。

▲淨山淨灘環保愛地球還可以結交志同道合的朋友。（資料照／記者徐文彬攝）

4.參加以物換物活動：

網路上有不少以物換物的網站或社團，可以免費交換或單純索取個人所需的物資，不僅不用花錢還能避免資源浪費，讓你的舊愛有機會成為別人的新歡，延長物品使用壽命也能減少垃圾產生。而在實體方面，目前在台灣陸續也有一些免費換物市集，會不定期在全台各大公園舉辦。

5.揪朋友參加ETtoday好朋友春日趴

「2023 ETtoday好朋友春日趴」將於4／22（六）登場！這次活動地點位於建國玉市旁的「臺灣當代文化實驗場 C-LAB」，距離捷運忠孝復興站步行僅需要 8 分鐘即可抵達，今年將邀請到多組人氣歌手帶來演出，現場還有好玩有趣的市集攤位、手作 DIY 課程、實境拍照打卡裝置、萌寵市集，好玩、好聽、好逛、好禮通通都有，活動主舞台就在仁愛路三段的西草坪上，記得揪好朋友一起搭乘大眾交通運輸工具、散散步來參加，享受最Chill的春日時光。

2023 ETtoday好朋友春日趴

時間：2023 年 4 月 22 日（六）11:00 - 17:00

地點：臺灣當代文化實驗場 C-LAB（台北市大安區建國南路一段177號），

捷運忠孝復興站步行約9分鐘（建國玉市旁）

捷運忠孝新生站步行約7鐘（建國玉市旁）



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