春日趴早鳥禮2000份　限時登記4／22早到早獲得

活動小組／活動報導

「2023好朋友春日趴」適逢422世界地球日，以此作為主題，將於4月22日於台灣當代文化實驗場舉行好朋友系列活動，已準備好一系列「好吃、好玩、好拿、環保愛地球」的春日體驗，快帶上自己的好朋友，來場最酷炫的春日饗宴。除了好玩、好逛的各式品牌市集，還可以享受高人氣團體Ozone、黃偉晉、洗菜、顏佑庭、葛兆恩、采子、聲林之王學長姊們及ALL IN 5等多組實力唱將的演出，卡司陣容堅強！

▲2023 好朋友春日趴有超高人氣團體 Ozone、黃偉晉、聲林之王阿蘭、邱軍、張若凡、李佳歡、籃球女神洗菜、ALL IN 5、顏佑庭、葛兆恩、采子等超狂表演陣容。（圖／活動小組）

走過路過更不要錯過，活動特別規劃早鳥好禮2000份，包含春日趴限定環保提袋、ETtoday環保訂書針、Strawberry益菌棉體驗包(三擇一)，即日起開始登記，登記成功，4/22當天憑ETtoday APP每人限領一份，早到早獲得！

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▲只要報名即可有機會獲得環保早鳥禮，限量2000份，兌完為止！（圖／活動小組）



早鳥禮怎麼登 記呢 ？

快點到App Store、Google Play下載新聞雲App並註冊ETtoday新聞雲會員後，進入活動官方網頁，點選早鳥報名！完成後，不僅有機會可以獲得限量早鳥好禮，當天還可參加現場闖關活動！快揪起你的好朋友、親愛的爸媽，一起來輕鬆逛市集、聽好歌，感受春夏氛圍！

點我來去報名早鳥禮＞＞＞

2023好朋友春日趴不僅邀請到眾多大咖藝人輪番獻唱，更邀請大型料理實境節目《料理之王》第一屆人氣選手施捷夫Jeff、香料女王黃晶晶兩位知名主廚為大家示範怎麼簡單做出符合環保愛地球的好料理！，嘗鮮機會千萬別放過！

4月22日(六)2023好朋友春日趴，於台灣當代文化實驗場，即將登場！讓我們一起作環保，玩得盡興。有關好朋友春日趴的相關資訊，可查詢官網：https://events.ettoday.net/picnic2023/index.phtml

2023 ETtoday好朋友春日趴

時間：2023 年 4 月 22 日（六）11:00 - 17:00

地點：臺灣當代文化實驗場 C-LAB（台北市大安區建國南路一段177號），

捷運忠孝復興站步行約9分鐘（建國玉市旁）

捷運忠孝新生站步行約7鐘（建國玉市旁）

■ 點我來去報名早鳥：即日起~4/14搶先登記報名，即有機會於4/22活動當天領取精美早鳥禮(數量有限，兌完為止)

■ 超狂演出陣容：邀請到大咖人氣歌手、年輕人最愛的《聲林之王》、《料理之王》選手，現場近距離接觸！

■ 超友善毛孩市集：包含寵物用品、配件、零食、保健等，給你最棒的毛孩樂園趴！

■ 超浮誇打卡行動車：創意互動拍照背板，一秒轉換場景，絕對讓你手機拍不停！

■ 愛地球指數大考驗：環保意識抬頭，快來測驗你的愛地球指數，還有機會獲得精美環保小禮哦！

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▲臺灣當代文化實驗場 C-LAB 周邊交通便利，臨近忠孝復興站步行約 8 分鐘；忠孝新生站步行約 10 分鐘，即可抵達。（圖／活動小組）