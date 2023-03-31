　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

春日趴早鳥禮2000份　限時登記4／22早到早獲得

活動小組／活動報導

「2023好朋友春日趴」適逢422世界地球日，以此作為主題，將於4月22日於台灣當代文化實驗場舉行好朋友系列活動，已準備好一系列「好吃、好玩、好拿、環保愛地球」的春日體驗，快帶上自己的好朋友，來場最酷炫的春日饗宴。除了好玩、好逛的各式品牌市集，還可以享受高人氣團體Ozone、黃偉晉、洗菜、顏佑庭、葛兆恩、采子、聲林之王學長姊們及ALL IN 5等多組實力唱將的演出，卡司陣容堅強！

▲2023 好朋友春日趴有超高人氣團體 Ozone、黃偉晉、聲林之王阿蘭、邱軍、張若凡、李佳歡、籃球女神洗菜、ALL IN 5、顏佑庭、葛兆恩、采子等超狂表演陣容。（圖／活動小組）2023 好朋友春日趴有超高人氣團體 Ozone、黃偉晉、聲林之王阿蘭、邱軍、張若凡、李佳歡、籃球女神洗菜、ALL IN 5、顏佑庭、葛兆恩、采子等超狂表演陣容。（圖／活動小組）

走過路過更不要錯過，活動特別規劃早鳥好禮2000份，包含春日趴限定環保提袋、ETtoday環保訂書針、Strawberry益菌棉體驗包(三擇一)，即日起開始登記，登記成功，4/22當天憑ETtoday APP每人限領一份，早到早獲得！

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲只要報名即可有機會獲得環保早鳥禮，限量2000份，兌完為止！（圖／活動小組）

 ▲只要報名即可有機會獲得環保早鳥禮，限量2000份，兌完為止！（圖／活動小組）

早鳥禮怎麼登記呢

快點到App Store、Google Play下載新聞雲App並註冊ETtoday新聞雲會員後，進入活動官方網頁，點選早鳥報名！完成後，不僅有機會可以獲得限量早鳥好禮，當天還可參加現場闖關活動！快揪起你的好朋友、親愛的爸媽，一起來輕鬆逛市集、聽好歌，感受春夏氛圍！

點我來去報名早鳥禮＞＞＞

2023好朋友春日趴不僅邀請到眾多大咖藝人輪番獻唱，更邀請大型料理實境節目《料理之王》第一屆人氣選手施捷夫Jeff、香料女王黃晶晶兩位知名主廚為大家示範怎麼簡單做出符合環保愛地球的好料理！，嘗鮮機會千萬別放過！

4月22日(六)2023好朋友春日趴，於台灣當代文化實驗場，即將登場！讓我們一起作環保，玩得盡興。有關好朋友春日趴的相關資訊，可查詢官網：https://events.ettoday.net/picnic2023/index.phtml

2023 ETtoday好朋友春日趴
時間：2023 年 4 月 22 日（六）11:00 - 17:00
地點：臺灣當代文化實驗場 C-LAB（台北市大安區建國南路一段177號），
捷運忠孝復興站步行約9分鐘（建國玉市旁）
捷運忠孝新生站步行約7鐘（建國玉市旁）

點我來去報名早鳥：即日起~4/14搶先登記報名，即有機會於4/22活動當天領取精美早鳥禮(數量有限，兌完為止)
超狂演出陣容邀請到大咖人氣歌手、年輕人最愛的《聲林之王》、《料理之王》選手，現場近距離接觸！
■ 超友善毛孩市集：包含寵物用品、配件、零食、保健等，給你最棒的毛孩樂園趴！
■ 超浮誇打卡行動車：創意互動拍照背板，一秒轉換場景，絕對讓你手機拍不停！
愛地球指數大考驗環保意識抬頭，快來測驗你的愛地球指數，還有機會獲得精美環保小禮哦！
活動官網GOGOGO＞＞＞
最新消息一手掌握＞＞＞
精彩影音不錯過＞＞＞

▲臺灣當代文化實驗場C-LAB周邊交通便利，臨近忠孝復興站步行約8分鐘；忠孝新生站步行約10分鐘，即可抵達。（圖／活動小組）

▲臺灣當代文化實驗場 C-LAB 周邊交通便利，臨近忠孝復興站步行約 8 分鐘；忠孝新生站步行約 10 分鐘，即可抵達。（圖／活動小組）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
6000元提早5天入帳！　人妻驚：不是特殊身分
LIVE／台中活埋3死　直擊六福村禁區！狒狒真會排果皮
快訊／台中老屋倒塌3人死因曝！　2人活活悶死
快訊／海巡署中校判刑56年10月！　今現身入監
鳳梨女友認「巨胸是做的」！　藏煎熬原因
快訊／無罪判決遭撤銷！　女師情殺命案發回更審
囤太多！新竹哥賣即期蛋「2顆1元」：量大可議
獨／早知隔壁是危樓！　「先做擋土牆」仍釀3死悲劇

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

2023好朋友春日趴來啦！　4／22就在臺灣當代文化實驗場

4／22好朋友春日趴回歸！活動地點、交通方式一次搞懂

0422春日趴／你的愛地球指數有多少？環保好禮等你抽

清明5天連假明開跑！省道塞車熱區出爐　國道客運仍有逾7成空位

她在大阪環球掉包包！員工苦追「消失的3萬9」　兇手竟是台灣人

春日趴早鳥禮2000份　限時登記4／22早到早獲得

最多省5337元！國保補助明上路　268萬人受惠「這天前未繳」恢復原價

南投清明兒童連假最大優惠　12歲以下12大景區免費或優惠入園

北北基計程車4／1起調漲！滿意度民調出爐　過半民眾喊「減少搭」

清明連假2波變天！一圖看「藍到發綠」降雨熱區　 下波驟冷時間曝

父進看守所..陳庭妮哽咽：我會勇敢　沒辦法聯絡「希望父母平安健康」

工人遭埋！弟衝現場「救哥哥」　徒手扛鐵板、搬雜物至少6hrs

2工人遭活埋「一度傳看到腳」　現場家屬焦急怒吼：那我爸欸

遭玩具打眼「3歲兒秒關心」　緊抱＋親親安慰！媽被感動

台中老屋倒塌1死2受困　96歲嬤見孫遭活埋嚇到腿軟

五月天阿信遭任賢齊爆年少謊言！　笑喊「我媽有來」他急認錯XD

張惠妹現蹤左營高鐵站！　走人行道近30秒「沒人認出」

薔薔學琴彈《使勁搖》超失控！　狂忘詞「紅桃→黑桃」逼瘋江老師XD

林柏宏x宋芸樺「ㄌㄢˇㄆㄚ王爽歪歪XD」　大方曬「婚戒」：想給別人戴！

橘貓尾巴遭襲擊...嚇壞跳上貓抓板　下秒怒巴高鐵模型：竟敢攻擊本喵

清明5天連假明開跑！省道塞車熱區出爐　國道客運仍有逾7成空位

她在大阪環球掉包包！員工苦追「消失的3萬9」　兇手竟是台灣人

春日趴早鳥禮2000份　限時登記4／22早到早獲得

最多省5337元！國保補助明上路　268萬人受惠「這天前未繳」恢復原價

南投清明兒童連假最大優惠　12歲以下12大景區免費或優惠入園

北北基計程車4／1起調漲！滿意度民調出爐　過半民眾喊「減少搭」

清明連假2波變天！一圖看「藍到發綠」降雨熱區　 下波驟冷時間曝

一早有錢入帳！他喊爽「3月領2次薪水」　網曝1慘況下秒笑不出了

不小心囤太多　新竹哥售即期蛋「2顆蛋1元」：量大可議！眾喊拒買

5天連假先雨後乾！清明祭祖、出遊「挑這2天」最適合

補教界愛因斯坦上課選妃狂伸淫爪！校方挨批怠惰　教育局出手了

校園活春宮！涼亭下「男女交疊狂抖」　哥倫比亞大學忘情開啪

清明5天連假明開跑！省道塞車熱區出爐　國道客運仍有逾7成空位

西區前7名都怕湖人　微笑刺客：沒人想在首輪對詹皇

六福村狒狒難清點！專家提議「AI辨識」：前提是要能取得影像

「我們很愛打砲」太激烈被趕走！妹子曝3人入住　網見條件歪樓了

離譜亂判三振遭禁賽　NCAA棒球主審喊冤：整場被種族歧視

Z世代掀「智障型手機」新潮流！美銷量不減反增　年輕人超愛原因曝

她在大阪環球掉包包！員工苦追「消失的3萬9」　兇手竟是台灣人

獲頒全球領導力獎　蔡英文：避戰方法就是讓自己更有實力

生活熱門新聞

連灑水變天全台有雨　下波鋒面濕冷

輔大陳若儀照片曝　友：出門只搭小黃

YouTuber連開6頻道「有3個破百萬訂閱」

好市多骨灰罈紅茶「新包裝美到哭」　會員：這罐我可以

連老天爺都拆不散！4生肖搭配愛上就一輩子

用餐咬到戒指以為求婚　結局尷尬了

放連假「超強2驚喜曝光」！上班族嗨了：錢要入帳了

哪家連鎖店奶茶最好喝？內行推爆它

囤蛋男1顆3元拋售　網友轟「囤蛋變臭蛋」

天天喝豆漿得乳癌！營養師：跟這器官有關

26張中獎發票出爐　買情趣品中千萬

今彩539開出頭獎！幸運兒抱回800萬獎金

大尺度寫真現場直擊！　攝影師女友也下海

男每天吃三明治發現胃炎　醫示警

更多熱門

相關新聞

春季敏感3招自救指南！

春季敏感3招自救指南！

春季到夏季很容易有肌膚敏感的狀況，泛紅、乾癢、脫皮等問題出現，抹再多保養都沒效，皮膚科醫生李藝恩就分享3個重點步驟，讓這些煩惱通通消失，素顏也有比上妝更好的肌膚狀態。

仙女們出動！特搜6大花草系景點

仙女們出動！特搜6大花草系景點

春季畫上粉嫩純欲眼妝蹦出好桃花

春季畫上粉嫩純欲眼妝蹦出好桃花

春日郊遊特搜台北最Chill野餐景點

春日郊遊特搜台北最Chill野餐景點

野餐零食帶什麼好？　網購揭吃貨最愛

野餐零食帶什麼好？　網購揭吃貨最愛

關鍵字：

2023好朋友春日趴早鳥春日趴野餐日生活節空總台北空總臺灣當代文化實驗場好朋友春日趴好康

讀者迴響

熱門新聞

連灑水變天全台有雨　下波鋒面濕冷

輔大陳若儀照片曝　友：出門只搭小黃

YouTuber連開6頻道「有3個破百萬訂閱」

好市多骨灰罈紅茶「新包裝美到哭」　會員：這罐我可以

20多歲妹酒後背靠大樓護欄　下秒斷裂當場摔死！

連老天爺都拆不散！4生肖搭配愛上就一輩子

張惠妹現蹤高鐵站「沒人認出」

用餐咬到戒指以為求婚　結局尷尬了

阻止男在女兒面前抽煙　爸被刺殺路人冷漠拍片

遭哈孝遠妻控訴　哈平遠反擊了！

放連假「超強2驚喜曝光」！上班族嗨了：錢要入帳了

Netflix今天上線4大作！爽追《灌籃高手》壓軸台劇《模仿犯》

孫藝真結婚一周年放閃了！緊牽玄彬手　重量級婚紗照曝光

哪家連鎖店奶茶最好喝？內行推爆它

4歲蔡桃貴「發燒3天才查出病因」

更多

最夯影音

更多
父進看守所..陳庭妮哽咽：我會勇敢　沒辦法聯絡「希望父母平安健康」

父進看守所..陳庭妮哽咽：我會勇敢　沒辦法聯絡「希望父母平安健康」
工人遭埋！弟衝現場「救哥哥」　徒手扛鐵板、搬雜物至少6hrs

工人遭埋！弟衝現場「救哥哥」　徒手扛鐵板、搬雜物至少6hrs

2工人遭活埋「一度傳看到腳」　現場家屬焦急怒吼：那我爸欸

2工人遭活埋「一度傳看到腳」　現場家屬焦急怒吼：那我爸欸

遭玩具打眼「3歲兒秒關心」　緊抱＋親親安慰！媽被感動

遭玩具打眼「3歲兒秒關心」　緊抱＋親親安慰！媽被感動

台中老屋倒塌1死2受困　96歲嬤見孫遭活埋嚇到腿軟

台中老屋倒塌1死2受困　96歲嬤見孫遭活埋嚇到腿軟

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面