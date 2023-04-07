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換掉家中10個東西環保又省錢！別忘加入EToday「春日部防衛隊」

▲▼環保。（圖／unsplash）

消費中心／綜合報導

關注環保、愛護地球是身為地球公民的責任，但環保不一定要花大錢或犧牲生活品質，只要換掉一些生活中不環保的東西，就可以達到節能減碳，往往還能省錢。ETtoday好朋友春日趴今年融合永續主題，於4／22（六）世界地球日登場，活動地點就在「臺灣當代文化實驗場 C-LAB」（台北空總），不僅好吃好玩還有許多關於環保概念的趣味互動，歡迎帶著家中萌寵一起共襄盛舉，自認懂環保的你，還可加入＂春日部防衛隊＂，一起愛地球！

在這之前，一起來補充一些環保省錢小知識，特別整理換掉”家中10個東西的小小建議：

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1.用環保袋代替塑膠袋：
塑膠袋不易分解，會污染土壤水質及危害動物影響生態；環保袋是用可重複使用的布料或紙製成的，可以減少廢棄物和購買成本，還可以省下加價購買購物袋的錢，最近流行的自備環保杯也是同樣的道理，不僅達到垃圾減量，還可以享有折扣。

▲▼環保。（圖／unsplash）

▲自備購物袋重複使用更環保。（圖／Unsplash，下同）

2.用可重複使用的餐具代替一次性餐具：
一次性餐具不易分解，會佔空間和造成垃圾，而且品質不佳，容易破損或滲漏；改用金屬或陶瓷等耐用材料製成的餐具，可以清洗後再使用，也能避免影響食物的口感和風味。

3.用 LED燈泡換傳統燈泡：
傳統燈泡非常耗電，而且壽命很短，需要頻繁更換；LED 燈泡是用發光二極體製成的，使用壽命較長，可以減少更換的次數和費用，達到節省能源。

4.用電子文件代替紙張印刷品：
紙張印刷品消耗樹木和水資源，而且往往只閱讀一次就會丟棄，收藏又佔空間，也不方便查找和分享；透過電子數位化儲存和傳遞，可以減少對自然資源的消耗，還能在電腦或手機等設備上隨時隨地閱讀和編輯。

5.用天然清潔劑代替一般清潔劑：
含有化學物質的清潔劑，易污染空氣和水源，也會傷害人體和環境，需用大量水才能洗淨，改用天然材料如醋、檸檬、蘇打粉等製成的天然清潔劑，較不會傷害人體和環境，而且只需要少量水就能清潔。

▲▼環保。（圖／unsplash）

▲天然成分的清潔劑對環境傷害較低。

6.用紙軸棉花棒代替塑膠成分的棉花棒：
塑膠成分的棉花棒會污染土水和危害動物，而紙軸棉花棒是用可生物分解的紙製成的，可以減少對環境影響。

7.用懷爐代替暖暖包：
暖暖包是用化學反應產生熱量的，一次性使用，無法回收，也可能燙傷或過敏；採電力或火力加熱水或其他液體的懷爐，可以重複使用，也可以調節溫度，提供舒適和安全的保暖。

8.用節能家電代替一般或老舊家電：
一般家電耗電和排放碳足跡，增加對化石燃料的依賴，也加劇全球暖化，而且效能不高，需要更多的時間和功率，增加電費和維修費。節能家電減少能源消耗和排放，節省能源和錢，提高效率和品質。

9.用無動物實驗並友善環境的美妝用品：
一般美妝用品可能含有或進行了對動物和環境有害的成分或實驗，造成動物的痛苦和死亡，也產生很多不環保的包裝廢棄物。我們可以選擇無動物實驗並友善環境的美妝用品，其包裝往往簡潔可回收，減少環境負擔。

▲▼環保。（圖／unsplash）

▲消費時可以多想想，盡量選擇對環境友善的產品。

10.選擇耐穿無毒有機棉製品取代快時尚：
快時尚是用低品質和低價的方式生產大量的服裝，迎合流行需求，但這些服裝很快就過時或破損，需要更新和丟棄，造成紡織廢棄物和排放，而且可能含有有毒染劑、甲醛、重金屬等化學物質，影響健康和生態。若減少購買快時尚，入手無毒衣服，選擇有機棉，品質好、設計簡約可以長期穿著，且有機棉種植過程較重視環境友善，可以減少土水污染，也可以保護農民和消費者的健康。

這些方法都很簡單易行，只要有心就可以做到，只要改變日常生活中的一些小小習慣，就能為自己、為家庭、為地球盡一份守護的心力！

當然，也別忘記，揪你愛的人和愛你的人，一起搭乘大眾交通運輸工具、散散步來參加4/22（六）ETtoday好朋友春日趴，今年將邀請到多組人氣歌手帶來演出，現場還有好玩有趣的市集攤位、手作 DIY 課程、實境拍照打卡裝置、萌寵市集，好玩、好聽、好逛、好禮通通都有，享受最Chill的春日時光。

2023 ETtoday好朋友春日趴
時間：2023 年 4 月 22 日（六）11:00 - 17:00
地點：臺灣當代文化實驗場 C-LAB（台北市大安區建國南路一段177號），
捷運忠孝復興站步行約9分鐘（建國玉市旁）
捷運忠孝新生站步行約7鐘（建國玉市旁）

超狂演出陣容邀請到大咖人氣歌手、年輕人最愛的《聲林之王》、《料理之王》選手，現場近距離接觸！
■ 超友善毛孩市集：包含寵物用品、配件、零食、保健等，給你最棒的毛孩樂園趴！
■ 超浮誇打卡行動車：創意互動拍照背板，一秒轉換場景，絕對讓你手機拍不停！
愛地球指數大考驗環保意識抬頭，快來測驗你的愛地球指數，還有機會獲得精美環保小禮哦！
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