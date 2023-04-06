上任100天！高虹安向市民報告　打造新竹市安居科技城

▲高虹安今日召開上任100天向市民報告記者會。（圖／翻攝高虹安YT，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市長高虹安上任就職屆滿100天，今（6）日召開「上任100天，向市民報告」之活動記者會，與市府團隊向市民報告施政初步成果及年度規劃，逐步兌現對市民的承諾。高虹安擘畫城市藍圖，宣示以「友善、永續、創新、智慧、夥伴」的五大核心價值，透過「老幼共好、新竹好學、產業創新、交通暢行、青年活力、智慧治理、永續宜居、健康安心、幸福友善、美感新竹」等城市治理的十大施政策略，以穩健有計畫的步伐來打造新竹市成為「安居科技城」，邁向「新竹UPgrade、風頂世界」的城市願景。

高虹安說，100天說真的不長，很短，有好多事情要做，感謝45萬市民給予肯定及支持。之後也一一盤點100天以來的20大施政成果，包含解決慈雲路廊交通困境，決定優先開通慈濟路及關新路延伸段銜接，力拼年底通車；推動先導公車計畫，尖峰班距40分鐘縮短班距至20分鐘，並將優先使用電動公車；YouBike2.0將於112年6月前完成30處新站點；推動關埔空橋生活圈計畫；全面檢視新竹市的學區劃分、總量管制修法，研擬居住事實查核，也啟動建功高中擴校的計畫；創辦「安心通學專車」，現在已完成草案，目前正研議司機的相關配套及進行搭乘意願調查；頂埔國小全新通學步道於112年2月完工，西門及關東國小也完成規劃設計準備開工，啟動汀甫圳第十四支線簡易通學路計畫。

▲高虹安上任100天記者會中，新竹市各里里長到場支持。

除此之外，還有凍卵補助、放寬好孕專車搭乘限制、開辦平日夜間及假日臨托服務、正式拍板代理教師一年的完整聘期、敬老愛心卡今年可至農會消費、搭乘國道客運、並於113年使用在示範性藥局，以及放寬補助長者假牙、擴大青年租屋補貼、警消人員超勤加班費至19000元。

除了婦女、青年、老人、小孩，為了友善毛小孩，市府也新增1959動物保護專線窗口，近期將推動新建寵物公園，四年內以一區一寵物公園為目標。

高虹安說，上任以來，各項政策皆已列入施政規劃，將在既有的成果基礎上繼續執行，市府團隊未來也持續以「勤懇務實」的施政理念，戮力推動各項市政建設，讓城市更好、市民有感，打造一座屬於新竹市民的「安居科技城」。