檢調大搜索！高虹安若遭收押無法宣誓就職　新竹市長須補選

記者陳凱力／新竹報導

民眾黨新竹市長當選人高虹安立法院辦公室遭大規模搜索，檢調除了帶走辦公室主任陳奐宇外，同時也傳喚高虹安、高虹安男友李忠庭前往說明。高虹安就職在即，雖目前是否羈押等強制處分目前還不明，但若25日宣誓就職當日高虹安無法出席，也無法在3個月內補宣誓，市長選舉恐白忙一場。

高虹安在選舉期間遭爆控詐領國會議員助理費案，檢調日前取得公積金以及個別助理帳冊後，今（15）日早上9時許前往高虹安國會辦公室進行搜索，帶走了高辦公室主任陳奐宇，高虹安本人在10時許進入北機站接受約談，男友李忠庭則在11時30分也抵達。

▲高虹安因涉詐領國會議員助理費案遭搜索調查。（圖／記者陳凱力攝）

高虹安案目前偵查進度不明，外界也擔心，眼看就職在即，恐受到影響。依照《宣誓條例》條例，「縣（市）政府首長及其所屬各機關首長應於就職時宣誓」，「若因故未能在規定之日宣誓就職者，應另定日期舉行宣誓」。同時宣誓條例中也明定，公職人員未依規定宣示，均視同未就職；若無法宣示者，應在3個月內補宣誓，否則視同缺額，應依法辦理補選。

也就是說，高虹安如果因為涉嫌重大遭收押在看守所，無法宣誓就職，新竹市長恐怕要再辦一次補選。

不過新竹市府也表示，即使縣市首長無法宣誓就職，無法派任政務職局處長，但市府業務並不會空轉，各業務也會依職務由副局處長代理，內政部也會報請行政院指派代理市長。

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