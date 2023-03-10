高虹安新一波人事異動出爐！氣質美女黃佳婷出任社會處長

▲新竹市政府今日公布新一波人事異動。（資料圖／記者陳凱力攝）

-記者陳凱力／新竹報導

新竹市長高虹安上任2個多月，今(10)再公布新一波內閣人事異動，包含日前請辭出缺的行政處長一職由曾任台中市政府研考會主委、台中市政府新聞局長吳皇昇接任、社會處長新任處長由原教育部青年發展署科長黃佳婷接任、文化局長由台中國家歌劇院評鑑暨評議委員、藍天空劇團藝術總監錢康明接任。

▲社會處長黃佳婷。（圖／新竹市府提供，下同）



新竹市府也公布這一波三位首長相關學經歷：

社會處新任處長黃佳婷 ，44歲，政治大學民族學系學士、臺灣大學國家發展研究所碩士，原任教育部青年發展署科長，具豐富的青年議題與審議民主推動經驗，並長期關注青年與兒少權利，曾負責社區發展、地方創生，與青年事務財團法人輔導工作，對社會議題的複雜性有深刻體認及掌握。黃處長的專業資歷將有助各類社區發展計畫、鼓勵社會服務，其審議民主的推動經驗也能為老幼、身障、弱勢等市民群體提供接地氣、更暖心的服務。黃處長調派程序已完備，預計今年3月31日上任。

▲社會處長黃佳婷。

▲行政處長吳皇昇。



行政處新任處長吳皇昇 ，38歲，世新大學傳播學院口語傳播學士、政治大學政治學碩士，曾任台中市政府研究發展考核委員會主任委員、台中市政府新聞局局長，亦為新北市政府健康城市及永續發展委員會委員，吳處長早期也曾在民意代表單位從事基層服務多年，熟悉為民服務業務及公務體系運作。其專長領域為公共政策規劃及執行、民意研究、統計分析、政治傳播及組織管理等。預計將於下週一(3/13)上任。

▲文化局長錢康明。

文化局新任局長錢康明 ，56歲，台北藝術大學戲劇學士、台東大學兒童文學研究所碩士、天津師範大學比較文學與世界文學博士，原任台中國家歌劇院評鑑暨評議委員、藍天空劇團藝術總監，以及台中世界花卉博覽會60場定目劇「山櫻花之環」編導等，錢局長深入文化教育領域，長年專注於藝術教育、文本創作、影視編導，現場教學經驗20餘年，為文化教育付出不少貢獻。預計將於下週一(3/13)上任。

市府指出，高市長重視「世代共融、老幼共好」的社會價值，包含友善婚育生養環境、建立主動關懷制度、打造完整長照環境、落實身心障礙平權等皆為重要的施政方針，社會處黃處長有其社會政策專業，更兼具審議式民主、青年及弱勢議題的推動經驗，將為新竹市各項老幼社福政策帶來嶄新的活力；此外，政策的規劃執行、管制考核等面向是帶動城市整體發展的關鍵，又因應科技脈動及國際趨勢，智慧治理也是為民服務、城市進步的基本要件，這些都是高市長施政極為重視的一環，行政處吳處長公共政策的學經歷完整，並熟悉為民服務的各項業務，亦在智慧治理上擁有專業的政策執行經驗，無疑為新竹市政注了一劑強心針。

市府表示，新竹市文化底蘊深厚，人文科技相互協作，激盪出新竹風城特有的文產風貌，新竹市的城市美學、文化資產、藝術教育、影視協拍等都是高市長十分關注的面向，其進一步保存發展及開創活化是相當重要的文化課題，文化局錢局長專業經歷充足，並長年專注藝術教育、影視編導及文本創作，將是新竹市推動文化發展的專業掌舵手。