高虹安發佈第2波人事　美女候選人擔發言人、柯P機要出任行政處長

▲施淑婷今年首次投入新竹市西區市議員選舉，就獲得4333票的好成績。（圖／高虹安辦公室提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市準市長高虹安今（22）日發佈第二波人事名單，包含民眾黨秘書處主任謝泊泓擔任行政處長，桃園市政府稅務局副局長擔任稅務局長，以及2022參選新竹市議員落馬的施淑婷擔任發言人，其中環保局長則由現任新竹市秘書長，過去也任職環保局的江盛任回任。

高虹安辦公室表示，為了讓市政團隊能用最快速度上線，團隊延攬多位具有優秀資歷和執行力的專業文官，但考量新竹市的市民平均年齡跟人才培育的角度，包含行政處長、市長辦公室主任以及市府發言人都選擇由年輕新血來擔任，希望能讓團隊能夠發揮創造力和爆發力。

▲▼高虹安辦公室公布第二波內閣名單。





高虹安市政團隊將延攬桃園市政府地方稅務局副局長蘇蔚芳，出任新竹市政府稅務局一職，擁有超過35年行政經歷的蘇蔚芳，曾先後在新竹縣市服務，並榮獲108年財政部模範公務人員獎項，過去更協助台灣艾司摩爾公司與荷蘭國稅局租稅協議業務、圓滿完成簽署。

環境保護局局長則由現任新竹市政府秘書長江盛任回任，準市長高虹安盼借重江盛任秘書長在新竹長年耕耘的經驗，更對於環保局業務的熟捻，能邀請江盛任秘書長繼續為新竹市民服務，可說是裨益甚鉅。

行政處長一職則由曾擔任臺北市長柯文哲市長室機要秘書的謝泊泓出任，現年32歲，在台北市政府任職期間協助多項跨局處協調與業務，對於行政管考、跨業務單位整合具有高度掌握能力，後擔任民眾黨秘書處主任，主理人事、資訊、財務、行政等業務，期望將可為團隊帶來豐沛的行政量能。

▲▼高虹安辦公室公布第二波內閣名單。

市長室辦公室主任則由現年29歲的市長室機要褚映汝擔任，褚映汝畢業自國立政治大學政治學系學士、國立政治大學東亞研究所碩士，曾任立法委員吳志揚辦公室助理、並於電通行銷傳播集團旗下的凱絡媒體任職，擁有國會及企業歷練。過去曾任總統府國家年金改革委員會委員、台灣北部大專院校學生自治聯合協會（北學聯）理事長、教育部青年發展署青年諮詢小組委員、國立政治大學學生會會長，致力於青年發展事務與培力課程，對於新竹市青年發展事務推動可成一大助力。

新竹市政府發言人一職則由同為市長室機要的施淑婷擔任，現年35歲的施淑婷，過去曾任隆達電子的人力資源管理師，對於新竹地方事務熟悉。今年首次投入新竹市西區市議員選舉，在勤跑基層及主打市政議題獲得許多媒體關注之下，在極短4個月的時間獲得4333票的好成績。未來對於相關媒體及地方事務的溝通協調提供重要助益，為新竹市政推動注入新活水。

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