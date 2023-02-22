　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新竹巿府約聘僱人員考核完成...10人未續聘！　留任率97%

▲新竹市政府外觀、新竹州廳外觀。（圖／翻攝google）
▲新竹巿政府約聘僱人員考核完成，其中97%續約聘僱。（圖／翻攝Google）

記者陳凱力／新竹報導

新竹巿政府約聘僱人員本（112）年續聘僱期間自1月1日至2月28日，並視各用人單位（機關）主管（首長）考核結果，決定是否續聘僱，該項考核已於日前完成，經過各個權責主管（首長）按工作知能、創新研究、服務態度、品德操守、年度工作計畫等考核項目詳慎衡酌，並經整體評價後，送交人事處彙整，陳請巿府高層核定，計有10人自3月1日起不予續聘，約為參加考核人數344人的3%。

人事處表示，本次不續聘人數共計10人，與104年的前巿府團隊不續聘63人相較，新巿府團隊對考核的程序，除了站穩不預設百分比的立場外，更契合人事法規對「人與事適切配合」的意旨。

人事處說明，新巿政團隊去（111）年12月25日上任，距當年度約聘僱人員的聘僱契約屆滿日12月31日僅6天，因政府機關和約聘僱人員之間屬「公法上契約關係」，雙方權利義務以聘僱契約規範，依歷來各人事法制主管機關釋例、保障案件決定以及最高行政法院判例，聘僱人員聘約期滿，應和政府機關另訂立契約，且機關並無續聘僱義務。

當時新巿府團隊衡酌，6天內無法完整對聘僱人員考核是否符合新巿政團隊的整體施政方針及績效目標，以及是否與公務人員任用法規上「專才、專業、適才、適所」的「人與事適切配合」原則契合，如選擇暫緩續約或逕行不續聘，對同仁生活、機關業務衝擊過鉅，遂於去年底先行續聘僱巿府及所屬機關學校聘僱人員至本年2月28日，同時賦予各局處新任單位主管及首長考核的責任，以觀察同仁工作績效，作為續聘與否的依據。

巿府說明，不予續聘僱人員將以書函通知辦理離職手續，並發給離職證明書。年度國民旅遊卡未運用者，可儘速在2月底前完成使用。不續聘僱因屬機關的「管理措施」，約聘人員準用「公務人員保障法」，可依法向巿府提出申訴；約僱人員則可向行政法院提起行政訴訟，巿府會將同仁的法定權益，一併通知。

►快訊／上任6天疑天冷中風！新竹第一分局長倒宿舍外　開刀搶救中

►情人節變情人劫　路人見「火球車」嚇傻：旁邊還躺著一個人

►5秒狂轟天道盟分會長10槍　ATM補鈔搶匪拒供幕後Boss！3嫌起訴

►三角錐不放回「害民宅門口變免費停車場」　地主氣炸：一定提告

ET快訊
快訊／騰雲無人機起飛衝出跑道　起落架、螺旋槳損傷
抽6.2萬紅包！這檔將公開申購　報酬率衝破30%
快訊／抓到了！遭轟6槍棄車逃　桃園落網
史上最強！新娘爸致詞笑翻　「我是今天在場最不快樂的父親」
神秘女角頭「抓豬仔」手法曝　1人200萬賣到柬埔寨
餐廳打工收到「30萬小費」　女大生當場哭了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／抓到了！毒販「遭轟6槍棄車逃」　桃園龜山落網

中壢2機車對撞　女騎士竟躲草叢！酒測簽名被揪出是通緝犯

他信警察兒「這招」拒酒測！收18萬罰單傻眼　原來還有一事沒做

驚險！颳強風又漲潮　釣客吉安水域受困...爬上保命膠筏終獲救

看護請假返菲「頭部重創」慘死　雇主送她去車站...違規釀悲劇

神秘女角頭「抓豬」手法曝！徵清潔工剝2層皮　1人200萬賣到柬埔寨

逼車特斯拉！瑞典坦克側翻旋轉180度冒火花　酒駕+掛註銷車牌慘了

新竹巿府約聘僱人員考核完成...10人未續聘！　留任率97%

快訊／被拖板車嚇到雷殘！　他倒地撞待轉區無辜騎士...2人受傷

原因不明！嘉義路面爆裂「炸出1m寬大坑」　警消未測得可燃性氣體

回收嬤路邊撿衛生紙賠18萬　失主再求償359萬反被判刑

12歲B-Girl「目標世界第一」　高難度地板動作連發帥翻網

金旻奎「從神變偶像」超脫序　舞台上喊：我不會跳舞..被抓去看醫生XD

日本妞鹽水蜂炮初體驗　原地遭炸狂尖叫：牙敗！

肯拼漏網／「最強童顏」李佳穎40歲了！　眾星送驚喜「差點敗在點蠟燭」｜李佳穎 楊奇煜 PIZZALI feat.柏霖 Shawn尚融 張若凡 PINK FUN聖恩

講中文要「手巾」美國爸聽嘸　萌娃耐心比手畫腳媽笑翻XD

95歲拾荒嬤物品掉落卡鐵軌　4女冒險救人！網讚最美風景

眾人貼紋身貼紙整酒醉友　她醒來傻眼：這X小啦？

趁男友睡著幫畫「假眼」　他起床被讚深邃爽翻XD

二度酒駕女連撞野馬賓利　曝連喝12小時還找友頂罪

快訊／抓到了！毒販「遭轟6槍棄車逃」　桃園龜山落網

中壢2機車對撞　女騎士竟躲草叢！酒測簽名被揪出是通緝犯

他信警察兒「這招」拒酒測！收18萬罰單傻眼　原來還有一事沒做

驚險！颳強風又漲潮　釣客吉安水域受困...爬上保命膠筏終獲救

看護請假返菲「頭部重創」慘死　雇主送她去車站...違規釀悲劇

神秘女角頭「抓豬」手法曝！徵清潔工剝2層皮　1人200萬賣到柬埔寨

逼車特斯拉！瑞典坦克側翻旋轉180度冒火花　酒駕+掛註銷車牌慘了

新竹巿府約聘僱人員考核完成...10人未續聘！　留任率97%

快訊／被拖板車嚇到雷殘！　他倒地撞待轉區無辜騎士...2人受傷

原因不明！嘉義路面爆裂「炸出1m寬大坑」　警消未測得可燃性氣體

快訊／騰雲無人機起飛衝出跑道　中科院曝肇因

支持代理教師全年聘期　台東縣自今年8月起推行

清淨海連兩日熔斷　終於被列注意股

女歌手開唱「耳機突爆音」痛到尖叫扯掉！下台險暈倒…發高燒送醫

郭台銘回黨引爆藍基層仇恨值？　連勝文：不說話沒人把你當啞巴

太想台灣味　鍾欣怡美國點排骨飯「一看單價嚇傻」：不要算你會怕

差一點不保2！　今年經濟成長率下修至2.12％

李聖經跟金英光「情侶穿搭」超可愛！菱格紋戒指加項鍊裝飾細節更精緻

設局灌醉嫌犯妻子！警「趁她癱軟」強拖上車侵犯　尪衝進摩鐵救人

貓熊丫丫傳在美受虐　陸網友留言請命「接回祖國！」

印度吊橋斷裂瞬間曝！ 男大字型猛搖下秒墜河

社會熱門新聞

嘉義新港鄉氣爆　整條路被炸開

桃園阿北踢走擋路三角錐　下秒慘了

即／聯結車翻覆！台2線淪「海景第一排停車場」

工程師爬山重摔不治　驚人學霸背景曝

與人妻出遊、傳訊　法院判王建民免賠原因曝光

王建民衰捲桃花劫！　台南名醫控「介入婚姻」提告求償千萬

快訊／新店女遭YouBike撞上！昏迷指數3

即／台東菲籍女返鄉前遇劫　搭上絕命搬運車慘死

竹聯幫忠堂元老「弟哥」董桂均20日病逝

即／前立委林豐喜兒　帶隊登能高越嶺墜谷亡

王建民與「台南女名醫」對話曝　1句話被人夫求償千萬

快訊／工程師爬「雞心尖山」失聯尋獲！　重摔濺血傷重不治

無照酒駕撞死人仍判7年半　爆乳妹視訊聽判

男賤賣「過世母4件LV包」　買家怒告：是假貨！

更多熱門

相關新聞

高虹安撤銷選舉期對媒體訴訟　若查到大祕寶交檢調

高虹安撤銷選舉期對媒體訴訟　若查到大祕寶交檢調

新竹市長高虹安今日宣示就職正式上任，上午在新竹市府會議廳在監誓人花敬群部長的見證下宣誓誓詞，從前新竹市代理市長陳章賢手中接過市長印信，之後與新出爐的市府團隊合影，並簽下市長任期內的第一份公文。

高虹安發佈第二波人事　環保局長回任

高虹安發佈第二波人事　環保局長回任

高虹安若遭收押無法宣誓就職　新竹市長須補選

高虹安若遭收押無法宣誓就職　新竹市長須補選

高虹安「一個立院助理都不帶」？高辦駁斥

高虹安「一個立院助理都不帶」？高辦駁斥

傳高虹安副手是他　經歷藍綠20年工務專業

傳高虹安副手是他　經歷藍綠20年工務專業

關鍵字：

新竹市府

讀者迴響

熱門新聞

快訊／上班上課注意！　大雨來了

嘉義新港鄉氣爆　整條路被炸開

桃園阿北踢走擋路三角錐　下秒慘了

快訊／郭雪芙罕見動怒發聲！親解和王子真實關係

豬肉「1部位少吃」！肉販曝「有肉瘤」：業內才知

全球最大規模「周休3日」試驗　結果出爐了

看護替爸爸口交　「忍2分就好這樣比較安分」

林襄泡日本裸湯「大尺度露出照全看光」！

比星宇狂！興櫃股票清淨海漲逾8成　連2日熔斷

即／聯結車翻覆！台2線淪「海景第一排停車場」

王子秘戀郭雪芙1年半切了！「2原因協議分手」

工程師爬山重摔不治　驚人學霸背景曝

與人妻出遊、傳訊　法院判王建民免賠原因曝光

【京都放閃動念嫁】日本直擊！與曹佑寧搭肩牽手祕遊清水寺　王淨「動念想嫁他」

看似溫柔其實很難征服的3大星座

更多

最夯影音

更多
回收嬤路邊撿衛生紙賠18萬　失主再求償359萬反被判刑

回收嬤路邊撿衛生紙賠18萬　失主再求償359萬反被判刑
12歲B-Girl「目標世界第一」　高難度地板動作連發帥翻網

12歲B-Girl「目標世界第一」　高難度地板動作連發帥翻網

金旻奎「從神變偶像」超脫序　舞台上喊：我不會跳舞..被抓去看醫生XD

金旻奎「從神變偶像」超脫序　舞台上喊：我不會跳舞..被抓去看醫生XD

日本妞鹽水蜂炮初體驗　原地遭炸狂尖叫：牙敗！

日本妞鹽水蜂炮初體驗　原地遭炸狂尖叫：牙敗！

肯拼漏網／「最強童顏」李佳穎40歲了！　眾星送驚喜「差點敗在點蠟燭」｜李佳穎 楊奇煜 PIZZALI feat.柏霖 Shawn尚融 張若凡 PINK FUN聖恩

肯拼漏網／「最強童顏」李佳穎40歲了！　眾星送驚喜「差點敗在點蠟燭」｜李佳穎 楊奇煜 PIZZALI feat.柏霖 Shawn尚融 張若凡 PINK FUN聖恩

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面