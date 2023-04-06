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竹山克明宮清明法會團拜落幕　許淑華與2千信眾共享竹筍大餐

▲竹山鎮克明宮舉辦清明法會團拜，南投縣長許淑華與2千信眾共享竹筍大餐。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲竹山鎮克明宮舉辦清明法會團拜，南投縣長許淑華與2千信眾共享竹筍大餐。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

竹山鎮克明宮清明法會歷時5天，於5日圓滿結束，南投縣政府也利用清明節假期，結合宗教活動、行銷推廣在地觀光與農產，縣長許淑華則出席團拜儀式，並與2000民眾一起品嚐在地特色竹筍大餐。

立委馬文君、立委兼中華國際儒教協會理事長許智傑、縣議員蔡孟娥、游顥、吳瑞芳、陳玉鈴、前省府主席林政則、竹山鎮長陳東睦及多位里長，昨天都到場參與「癸卯年清明思親梁皇寶懺超拔法會」；團拜由許淑華及克明宮管理委員會主委楊非武主祭，與會貴賓陪祭，儀式簡單隆重。

▲竹山鎮克明宮舉辦清明法會團拜，南投縣長許淑華與2千信眾共享竹筍大餐。（圖／南投縣政府提供）

楊非武表示，今年清明法會從14月1日起至4月5日止，透過祈安、禮斗、消災等為民眾祈福消災；此次為帶動周邊的觀光效益，在縣府、竹山鎮公所、鹿谷鄉公所及農會配合下，以最具在地特色的農產為主，準備2000份禮品贈與參加信眾，竹山鎮公所也準備筍子料理，讓祈福活動更加有意義。

▲竹山鎮克明宮舉辦清明法會團拜，南投縣長許淑華與2千信眾共享竹筍大餐。（圖／南投縣政府提供）

許淑華說，克明宮是竹山鎮重要的信仰中心，在委員的共同努力下，不僅透過許多活動傳揚宗教文化，淨化人心，也熱心公益，關懷弱勢不遺餘力，更在文化、教育等方面貢獻良多，堪為宗教團提之典範，未來縣府會繼續支持克明宮推動宗教、文化、教育活動，期使宗教、文教等各方面都能持續提升。

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