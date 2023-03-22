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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

許淑華稱徐巧芯「毀滅性」相簿是狗仔　本人反嗆：一起看血流成河

▲▼許淑華、徐巧芯。（圖／記者林敬旻、陳家豪攝）

▲許淑華、徐巧芯。（圖／記者林敬旻、陳家豪攝）

記者江采蓁／綜合報導

表態投入松信區立委初選的國民黨台北市議員徐巧芯，日前表示自己已整理出潛在對手民進黨台北市議員許淑華的「毀滅性」相簿，會待選舉時間逼近一一公布，許淑華則反擊是在選立委又不是選狗仔。對此，徐巧芯22日回應，自己所蒐集的資料都是跟「公共事務」以及「承諾」有關的，狠嗆「給妳一點時間想想這段時間自己做了什麼，到時候我們再來揭穿謊言，一起來看血流成河。」

徐巧芯先前表示，自己手機內有一個相簿分類為「黨內初選過後、選前兩周才會公開」，裡面滿滿許淑華的爆料，目前已整理出22張，有些還沒整理進去，她強調，雖然都是「毀滅性」爆料，但絕對與「桃色」無關，自己不會做這種事。她也爆出相簿中第一支影片，內容是在一場民進黨黨員座談會中，許淑華幫台北市長參選人陳時中輔選時，強調民進黨跟國民黨不一樣，他們是「抗中保台」，但許淑華卻說成「抗台保中」。

徐巧芯指出，類似的資料非常多，但真正「核彈級」的爆料要選前才能公開，她想傳達的是一個態度，要夠用功去蒐集資料，身為在野黨就是要把民進黨枉死裡打，但非用造謠、抹黑的方式，要拿出事實跟證據讓大家有共鳴。

許淑華21日正式登記參加民進黨內松信區立委初選，成為徐巧芯的潛在對手，許淑華也批評徐巧芯的相簿「是在選立委又不是選狗仔」。對此，徐巧芯反擊，自己所蒐集的資料都是跟「公共事務」以及「許淑華的承諾」有關的，不是八卦更不存在霸凌，不過是一個政治人物應該受到的最基本檢驗，跟立法委員的適任與否絕對有關，她最後再狠嗆，「給妳一點時間想想這段時間自己做了什麼，到時候我們再來揭穿謊言，一起來看血流成河。」

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