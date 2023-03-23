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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

上次差3％！藍營最強假想敵　民進黨許淑華再戰松山信義立委

▲民進黨市議員許淑華登記參選台北市立委。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨市議員許淑華登記參選台北市立委。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

2024大選腳步接近，國、民兩黨近期展開黨內初選登記作業。在台北市部分，國民黨「世代交替」呼聲不斷，松山信義選區將由現任的立委費鴻泰對上議員徐巧芯；反觀民進黨部分，儘管也要進行初選，但上屆以3.28％些微差距落敗的許淑華，此次要自黨內出線不難，儼然已是藍營的最強假想敵，對於此次再戰立委，許淑華陣營也已積極開始備戰。

回顧2020立委選舉，許淑華在民眾黨推派蔡宜芳的狀況下，票源慘遭稀釋而落選。當年許淑華拿下7萬9057票、43％得票率，費鴻泰則是8萬5082票、46.28％得票率，兩人差距僅3.28％；而蔡宜芳出乎意料拿下1萬7435票、9.48％得票率，成為許落敗的關鍵。

許淑華早年是曾任立委的駐美代表蕭美琴、前立委段宜康國會辦公室助理，2006年首次參選議員就拿下超過2萬票、11％得票率一鳴驚人。接著靠扎實服務、親民態度廣受選民支持，許淑華在傳統上國民黨佔優勢的松山信義選區一路連任5屆市議員。

而在2020年，許淑華挾多年議員經驗以及深厚的基層實力參選該區立委，把4連霸的資深立委費鴻泰嚇出一身冷汗，最後還是靠民眾黨候選人蔡宜芳分票才僥倖勝出。儘管未能一次就攻克山頭，但許淑華繳出的成績單已足夠說服黨內，有能力也有機會在藍營優勢選區一搏。

明年選舉民進黨內喊出「誠信條款」，目的在約束剛選上議員的民代不要落跑，並避免挑戰現任、促進黨內和諧。但許淑華強調，她即便參選，仍舊是在同樣的選區服務，因此不存在落跑問題，反而是「服務升級」。

此外，許淑華長期經營的松山信義，上次選舉拚出43％得票率不再是艱困選區，儘管無法直接採徵召、要經過初選機制，但許的堅強實力，也已被藍營列為頭號對手。徐巧芯就多次在個人直播中點名許，甚至還爆料手中有一整本許的相簿，要把她打到血流成河，足見許的威脅程度有多大。

根據地方熟悉選戰人士分析，上次民眾黨有推出候選人，此次是否會再推人仍有待觀察，如果今年角逐松信區的候選人不像上次有5人之多，如果民進黨由許淑華出馬，對上費鴻泰或許巧芯，藍綠之爭的態勢以目前看來應該也是有五五波的激烈攻防。

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