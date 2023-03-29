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南投112年忠烈祠春祭大典　許淑華肯定馬英九訪陸降低兩岸對立

▼馬英九28日踏上中國大陸土地，國台辦副主任陳元豐接機。（圖／記者任以芳攝）

▲馬英九28日踏上中國大陸土地，國台辦副主任陳元豐接機。（圖／記者任以芳攝）

記者高堂堯／南投報導

今天是青年節，南投縣政府於南投縣忠烈祠舉行112年春祭大典，勉懷先烈及因公殉職的戰士；縣長許淑華提及前總統馬英九赴陸掃墓的兩岸破冰之旅，認為能增進溝通、降低對立，也呼籲國家元首應維繫國家安全狀態，才能避免戰爭或軍事演訓造成的傷亡和遺憾。

「南投縣112年春祭抗戰陣亡將士．殉難官民暨公祭本縣在營因公殉職戰士典禮」上午在莊嚴肅穆的氣氛下展開，縣長許淑華擔任主祭官，去年不幸殉職的國軍弟兄全若堯伯父暨縣議員全文才擔任糾儀官，多位因公殉職戰士遺族也全程參加；南投縣榮民服務處長王怡文及南投縣後備指揮部、南投憲兵隊，以及縣議員林儒暘、南投市長張嘉哲、縣府民政處長林琦瑜、環保局長李易書、縣府各局處、鄉鎮市公所代表皆與祭。

▲南投縣112年忠烈祠春祭大典由縣長許淑華主祭。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣112年忠烈祠春祭大典由縣長許淑華主祭。（圖／南投縣政府提供，下同）

禮成之後，許淑華也逐一慰問與祭遺族，感謝陣亡將士為國家的付出，並以其為榮，他也指出南投縣忠烈祠現址是向碧山巖借用，縣府已啟動遷建忠烈祠到中興新村的計畫，並進入土地使用編定變更程序，未來將會打造成公園化的忠烈祠，讓此莊嚴之地更親民，也更讓遺族安心。

▼馬英九踏上大陸土地，國台辦副主任陳元豐接機；南投縣112年忠烈祠春祭大典由縣長許淑華主祭（圖／記者任以芳攝、南投縣政府提供）

許淑華指出， 3月29日是青年節，除感念先賢先烈為國家拋頭顱、灑熱血，也希望藉由祭儀典禮撫慰遺族喪失親人的悲傷；他也提到現今兩岸情勢緊張詭譎、動盪不安，感謝軍人為了國家每日精勤的訓練，也期勉後備官兵，乃至一般民眾，都應效法軍人的精神與使命感，才能一同齊心保衛家園。

▼馬英九踏上大陸土地，國台辦副主任陳元豐接機；南投縣112年忠烈祠春祭大典由縣長許淑華主祭（圖／記者任以芳攝、南投縣政府提供）

許淑華也說，忠烈祠春祭總是事後對殉職戰士的勉懷，傷亡都能不發生那才是最好，而即使是演訓頻率也會增加國軍意外傷亡，所有人更不樂見任何戰爭導致失去親友國人；最近前總統馬英九率團赴中國大陸展開祭祖追根之旅，相信多少能增加兩岸溝通與了解，扮演降低彼此對立的橋梁，國家元首也有必要提供國家最安全的狀態。

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