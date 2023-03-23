學校操場40年未整修！　蔡培慧爭取政院全額補助修繕校園操場

▲立委蔡培慧前進校園會勘操場損壞情形，爭取行政院全額補助、力求改善。（圖／蔡培慧服務團隊提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

立法委員蔡培慧上任後持續推動校園跑道整建工程，今天陸續前往竹山鎮中和國小及鹿谷鄉廣興國小會勘，承諾爭取行政院全額補助；南投縣政府表示，若需地方配合款將全力支援，希望能加速完工，給孩子安全無慮的運動學習環境。

蔡培慧上午會同南投縣議員陳玉鈴、教育部體育署學校組副組長潘婉馨、劉雅文、在地里長及縣政府秘書等人前往會勘，發現中和國小仍是舊式紅土操場，中央草皮也都因年久失修而只剩下灰土；廣興國小操場則隨處可見龜裂凸起，縫隙足足有一支手機這麼寬，小朋友在此活動恐不小心跌倒、危及安全。

蔡培慧表示，校園安全最重要，縣內許多學校因經費不足導致操場跑道遲遲沒有機會翻新，因此持續推動校園跑道整建；今日會同體育署等單位實際走訪後，確定將發包改善，並由行政院專案全額補助，為縣府減輕財政壓力。

中和國小校長林建言透露，該校操場已40餘年不曾整修，廣興國小校長吳錫法和林智鴻則表示，該校操場是鄉運主要場地，但已嚴重破損、苦於缺乏經費遲遲無法翻新，很感謝蔡培慧積極與教育部爭取整建，期待在年底能夠順利完工，提升小朋友或在地民眾的運動環境品質。

南投縣政府指出，111年11月29日已函報全縣急需整建之14所學校計畫書（所需經費約8500萬）至教育部，積極爭取專案補助；體育署也訂於23、25日至中和國小、廣興國小、南投市光復國小等3校進行「運動操場及周邊設施整建工程」會勘，縣長許淑華特別指示教育處全力配合相關作業流程並爭取最高額補助，若須地方配合款，縣府也將全力支援，期能讓整建工程加速順利進行。