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馬辦稱馬英九訪陸是補破網　許淑華：欺負台灣的是對岸

▲民進黨市議員許淑華登記參選台北市立委。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨台北市議員許淑華。（圖／記者林敬旻攝）

記者江采蓁／綜合報導

我國與宏都拉斯26日正式宣布斷交，馬英九基金會蕭旭岑表示，在此之際，前總統馬英九的民間交流更顯重要，就是因為政府無能，民間只好「補破網」。對此，民進黨台北市議員許淑華則表示，欺負台灣造成斷交的是中共，並舉過去農業技術外流的例子，認為台灣人應該要硬起來。

蕭旭岑表示，總統蔡英文政府執政七年，斷了九個邦交國。頻頻斷交凸顯了蔡英文的政策路線錯誤，也更加凸顯要讓兩岸關係恢復正常化的重要性，在此之際，馬英九的民間交流更顯重要，就是因為政府無能，民間只好「補破網」。

對此，許淑華指出，在馬英九赴中國祭祖前夕，中共又出手用金錢外交逼迫宏都拉斯與中華民國斷交，馬英九當總統時，對中國才是越補越大洞。她舉例，鳳梨、龍膽石斑、釋迦這些農業技術的外流，都在馬英九任內，重重打擊台灣農產品外銷市場，且差點簽訂服貿協定，讓中國人大舉入侵台灣搶工作，讓她不禁喊話，「台灣人要硬起來，共同拒絕讓馬先生代表台灣民意！」

不過，針對馬英九訪陸，仍有許多人表達肯定，國民黨立委賴士葆表示，馬英九目前沒有擔任任何黨職，也過了官員卸任管制期限，卻遭綠營跨大渲染 說此行會影響到國民黨要來的總統和立委的選舉，這樣的解讀言過其實了，如果一定有影響，也會是正面的，不會是負面的。

「蔡政府上任刻意親美仇中的政策，兩岸過去的和平交流停滯，取而代之的是兵凶戰危」。賴士葆說，目前兩岸關係不只軍事和政治緊張對峙，這幾年兩岸之間民間敵意也日漸加劇，兩岸網民更是充斥高漲的民粹對立情緒，只有促進交流與溝通對話是唯一能夠緩和兩岸敵意、降低戰爭風險的方法。

賴士葆表示，馬英九要趁清明節到大陸祭祖，慎終追遠盡子孫孝道，並且帶領青年學子進行交流，刻意不訪北京以減低政治意涵，這是值得肯定的溝通交流方式，綠營想要趁機戴紅帽、泛政治化，大可不必。

賴士葆也指出，根據台灣民意基金會最新民調顯示，77%的 民眾樂見兩岸恢復交流降低緊張關係，Yahoo入口網站對於馬英九赴陸祭祖的事情，超過7成表示樂觀其成，顯然兩岸和平交流已是絕大多數民眾的心聲了。

總統府前副秘書長羅智強則說，他看到馬英九將赴大陸祭祖，並率青年學子與大陸學生交流後，萬分感動，並認為馬英九這個歷史性的訪問，可以說是兩岸和平的及時雨。

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