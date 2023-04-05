央視曝光「台海聯合巡航」畫面　稱保障「小三通客船」航行安全

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸5日宣布啟動「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」，被許多人認為是針對總統蔡英文與美國眾議院議長麥卡錫會面的反擊。大陸官媒《央視》稍早報導，本次專項行動將重點巡查維護台灣海峽中北部海域船舶通航環境和通航秩序，保障「小三通」客運船舶航行安全。

《央視》還在微博上傳了一段14秒的影片，可以看見大陸此次出動了大型巡航救助船「海巡06」。從影片中也可以發現，船隻的前方有一大片陸地，但無法確定是中國大陸、台灣，或是其他島嶼的陸地。

▼央視曝光「台海聯合巡航」畫面。（圖／翻攝微博）



「海巡06」去年7月正式列編福建海事局，該船總長128公尺，型寬16公尺，型深7.9公尺，滿載排水量6600噸，最高航速23節，續航力1萬海里，在沒有外界補給的情況下能在海上巡航執法60天。

「海巡06」列編時，陸委會曾特別表示，台海是維繫兩岸及區域和平的海峽，海峽中線更是雙方「互不侵犯、互不越界」的具體實踐，「中共當局切勿藉口執行公務違法擴張權利，破壞台海現狀、挑戰國際秩序，升高區域緊張態勢。」

國台辦則回應，「海巡 06」輪作為一艘大型綜合一體化執法船艇，主要用於海上巡航救助、海上交通事故調查處理和船舶污染監測，對於維護福建沿海海域船舶通航秩序，保障水上交通安全具有重要意義，「奉勸民進黨當局停止借題發揮，政治操弄，混淆視聽。」