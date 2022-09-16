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中俄海軍啟動第二次聯合巡航　美航母雷根號出橫須賀港

▲▼ 俄羅斯潘捷列耶夫海軍上將號（Admiral Panteleyev，左）及沙波什尼科夫元帥號（Marshal Shaposhnikov，右）。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄海軍太平洋艦隊中的沙波什尼科夫元帥號（Marshal Shaposhnikov，右）。（圖／達志影像／美聯社）

記者魏有德／綜合報導

俄羅斯國防部昨（15）日發布消息指，中俄海軍艦艇正在太平洋水域展開聯合巡航，也就是說，外界流傳的第二次巡航將以參與「東方-2022」演習的兩國艦艇為主力得到證實。隨著中俄海軍啟動聯巡，在日本橫須賀母港整補近3週的美海軍核動力航母雷根號也離港部署，往菲律賓海移動。

▲解放軍055型驅逐艦「南昌艦」。（圖／翻攝新華社）

▲解放軍海軍055型驅逐艦「南昌艦」。（圖／翻攝新華社）

《環球時報》旗下軍事公眾號《樞密院十號》文章稱，中俄海軍第一次聯合巡航環繞日本一周，通過多個日本週邊的戰略要地，例如，「中俄艦艇編隊首次同時通過津輕海峽、大隅海峽」等，讓日本方面「如臨大敵」，海上自衛隊和航空自衛隊幾乎不間斷地出動保持監視。當時日本媒體更宣稱，「中俄艦艇編隊實際上是在環繞日本航行，這是一次前所未有的挑釁行動」。

▲▼美國雷根號航母。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國海軍雷根號航母。（圖／達志影像／美聯社）

目前，解放軍和俄軍方皆未公布第二次聯合巡航的具體路線，同時，在這敏感時刻，美國航母雷根號也完成近3週的整補，與錢斯勒斯維爾號導彈巡洋艦、班福特號和貝瑞號導彈驅逐艦一同離港部署。根據「雷根」號航母上的C-2A運輸機航跡，航母打擊群已經航至日本四國島外海，繼續往菲律賓海移動。

俄羅斯國防部稱，作為實施國際軍事合作計劃的一部分，俄羅斯海軍和中國人民解放軍海軍的軍艦正在太平洋水域進行第二次聯合巡航。參與演習的俄方艦艇為俄海軍太平洋艦隊的「沙波什尼科夫元帥」號護衛艦、「俄羅斯英雄阿爾達爾‧齊登扎波夫」號、「完美」號和「轟鳴」號輕型護衛艦及「佩琴加」號中型海上油輪，解放軍海軍出動的則是055型南昌艦、054A型護衛艦鹽城號和東平湖號綜合保障艦。

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