陸展開「台海聯合巡航行動」　傳出動128公尺「海巡06」巡航船

▲大陸宣布在台灣海峽展開「中北部聯合巡航巡查專項行動」。



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸5日宣布在台灣海峽展開「中北部聯合巡航巡查專項行動」，疑針對總統蔡英文與美國眾議院議長麥卡錫的會面。據陸媒報導，陸方此次巡航行動由海事執法船艇編隊執行，並由大型巡航救助船「海巡06」領銜。

「海巡06」是台灣海峽第一艘大型巡航救助船，去年7月正式列編福建海事局。該船總長128公尺，型寬16公尺，型深7.9公尺，滿載排水量6600噸，最高航速23節，續航力1萬海里，在沒有外界補給的情況下能在海上巡航執法60天。

▼大型巡航救助船「海巡06」。（圖／新華網）

「海巡06」列編時，陸委會曾特別表示，台海是維繫兩岸及區域和平的海峽，海峽中線更是雙方「互不侵犯、互不越界」的具體實踐，「中共當局切勿藉口執行公務違法擴張權利，破壞台海現狀、挑戰國際秩序，升高區域緊張態勢。」

國台辦則回應，「海巡 06」輪作為一艘大型綜合一體化執法船艇，主要用於海上巡航救助、海上交通事故調查處理和船舶污染監測，對於維護福建沿海海域船舶通航秩序，保障水上交通安全具有重要意義，「奉勸民進黨當局停止借題發揮，政治操弄，混淆視聽。」

根據大陸官方公布的資料，「海巡 06」搭載船用北斗系統、GPS（全球定位系統）和多星聯動的衛星通信設備，可作為獨立、立體、移動的海事行政執法單元執行海上巡視、海事監管、海上交通事故調查處理和船舶污染監測等任務。