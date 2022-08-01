大陸「海巡06」巡航台海7天！央視：開展執法檢查和應急演練活動

▲台灣海峽大型巡航救助船海巡06輪首次巡航執法活動啟動。（圖／翻攝自央視）

記者鄭思楠／綜合報導

據《央視新聞》報導，7月31日12時，台灣海峽大型巡航救助船「海巡06」輪緩緩駛離福建海事局平潭海事監管基地碼頭，向遠海進發，該輪列編後首次海上巡航執法活動正式開始。7月中旬，大陸11日將大型巡航救助船「海巡06」列編於福建平潭，當時陸委會批評中國大陸切勿藉口執行公務破壞台海現狀。

報導稱，在為期7天的巡航執法活動中，海事執法人員將搭乘「海巡06」輪對福建沿海區域開展南北「巡回式」巡航執法活動，巡航範圍覆蓋平潭至漳州沿海，對海壇海峽、湄洲灣、廈門灣、東山灣等海域進行全方位巡查，重點對福建沿海南北航線、水上水下活動施工區、船舶定線制水域、非法採運砂船活動多發區、漁業養殖密集區、臨港工業區、海上風電場、船舶防台風錨地等水域開展執法檢查，並聯合相關涉海執法單位開展應急演練活動。

報導引述「海巡06」船長陳錦標表示，本次巡航執法，重點開展打擊非法採運砂船，巡查水上水下施工作業，管理水上無線電秩序以及商漁共治等任務，將會採取船舶編隊巡航、海空立體巡航以及與涉海單位聯合巡航執法等方式，全力保障福建沿海航行大通道的安全、有序、暢通。

據悉，「海巡06」輪是台灣海峽首艘大型巡航救助船，7月11日在福建平潭正式列編福建海事局。該輪船長128.6公尺，滿載排水量6600噸，可到達全球除南北極以外所有海域。央視強調，「海巡06」輪將有效加強福建沿海的海事監管服務力量，提升水上交通動態管控和船舶險情事故應急處置水平，在保障物資運輸通暢和重要航運通道安全等方面發揮重要作用。

據早前報導，大陸海事局11日正式將大型巡航救助船「海巡06」列編於福建平潭，並特別強調其為台灣海峽體量最大、性能最優的公務船艇，將在促進兩岸海事交流、深化海上應急處置合作等方面發揮重要作用。對此，國台辦發言人朱鳳蓮指出，大陸和台灣同屬一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，不存在所謂的「海峽中線」。