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蔡麥會時間絕非巧合！　BBC：台灣陷入「美中危險三角戀」

▲▼總統蔡英文將於加州會晤美國眾議院議長麥卡錫。（圖左／總統府提供、圖右／達志影像／美聯社）

▲總統蔡英文將於加州會晤美國眾議院議長麥卡錫。（圖左／總統府提供、圖右／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／編譯

總統蔡英文將於5日上午10時（台灣時間6日清晨1時）和美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）在加州會晤，吸引各國媒體關注。英國BBC就指出，在美中關係低迷之際，「蔡麥會」舉行的時間地點很難說是巧合，而台灣就像陷入一場危險的三角戀中。

根據BBC報導，在美中之間的敵意漸增之際，美國兩黨都越來越公開力挺台灣，這也是眾議院前議長裴洛西於去年8月訪台的原因。不過，美國在台協會（AIT）前處長司徒文（William Stanton）也表示，他個人非常反對裴洛西訪台，「美國高層政治人物訪問台灣，只會戳痛中國，沒有什麼好處，後果也相當可怕。」

儘管如此，麥卡錫年初當選新任眾院議長後，就打算效仿裴洛西，司徒文說，蔡英文不認為這是一個好主意，「我認為這很明顯，麥卡錫想要扮演裴洛西的角色，但蔡英文說，『不，謝謝，不如我們一起去加州喝茶吧！』」

蔡英文可能不希望華府高層再次對台灣進行有爭議的訪問，但她也需要向北京當局表明，中國無法成功切斷台灣政府與美國這個最強大盟友之間的聯繫。因此，在蔡麥會舉行前，麥卡錫並無刻意淡化此次會面，更稱這次的會晤是跨黨派的。

▲▼總統蔡英文、外交部長吳釗燮、總統府秘書長林佳龍出訪友邦。（圖／達志影像／美聯社）

▲總統蔡英文、外交部長吳釗燮、總統府秘書長林佳龍出訪友邦。（圖／達志影像／美聯社）

澳洲國立大學台灣研究計畫學者宋文笛（Wen-Ti Sung）表示，這種所謂的「過境外交」（transit diplomacy）對台灣來說至關重要；目前台灣的邦交國僅剩13個，「在缺乏國際承認的情況下，這些國際支持對台灣人來說很重要。」

與此同時，北京當局也邀請前總統馬英九以祭祖之名訪問大陸，這也是自1949年以來，台灣前總統首次受邀訪問。宋文笛說，「北京方面正試圖軟化對台灣的態度，以贏得更多人心，也避免2024年總統大選期間可能會出現的民族主義高漲情緒。」她強調，馬英九的訪問為此事提供了必要的政治掩護。

宋文笛指出，北京方面對馬英九相當好，因為他代表著投降，「他（馬英九）說『我們都是中國人』，但這是他和中國大陸的共識，並非台灣人的共識。」國民黨的策略風險在於，有超過60％的台灣居民稱自己為台灣人而非中國人。

▲▼ 馬英九、湖南大學 。（圖／記者任以芳攝）

▲馬英九前往湖南大學 。（圖／記者任以芳攝）

但另一方面，有超過一半的台灣人認為，兩岸隨時都有可能開戰。宋文笛認為，馬英九的目標是讓台灣選民相信，只有他的政黨才能避免戰爭，「國民黨的論點是，只有我們可以實現與中國和平共處。」

BBC用「房間裡的大象」（a big elephant in the room，意即隱喻某件事情或風險雖然很明顯，卻遭到集體忽視，或不進行相關討論）形容台灣的「兩個追求者」美國和中國。華府智庫德國馬歇爾基金會（GMF）印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）說，現在的美中關係比1979年以來的任何時刻還糟。

現在中國認為，美國決心改變過去40年來幫助維護台海和平的現狀，葛來儀表示，「北京不接總統拜登或五角大廈的電話，美國議會也明確指出中國是威脅。」儘管拜登多次表示不會支持台獨，但在蔡英文和麥卡錫如此爭議的會晤之下，這種保證不太可能起作用，「當馬英九訪問中國，蔡英文在加州喝茶時，台灣也需要習近平能接起電話。」

►麥卡錫加州會蔡英文　與會美國「跨黨派議員」名單曝光
►蔡英文將會麥卡錫　解放軍發「染紅台灣圖」強調：一點都不能少
►CNN：考量敏感時機和環境　中國料謹慎回應「蔡麥會」

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