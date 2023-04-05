蔡英文將會麥卡錫　解放軍發「染紅台灣圖」強調：一點都不能少

▲解放軍東部戰區發出的圖片。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

總統蔡英文將與美國眾議院議長麥卡錫會面，解放軍東部戰區4日發出一張以清明節為主題的圖片，將裡面的台灣單獨染成紅色的，強調「中國軍人堅定守護『一點都不能少』的先輩遺志。」

東部戰區在貼文中提到，清明節來臨之際，東部戰區深切緬懷為國家解放、民族復興革命先烈的豐功偉績，官兵面向英烈面向復興發出最真摯的告白，「中國，一『點』不能少！」

東部戰區強調，「中國軍人堅定守護一點都不能少的親情血脈，中國軍人堅定守護一點都不能少的先輩遺志，中國軍人堅定守護一點都不能少的錦繡河山！」

東部戰區也在圖片中，將中國地圖與「國」字融合，國字的左半部是綠色的大陸沿海地區，但右下方的一點則是單獨染成紅色的台灣。

對於蔡英文將於5日在加州與麥卡錫會面，中國大陸外交部發言人毛寧4日表示，中方堅決反對美方安排蔡英文「過境」竄美，堅決反對美國政府第三號人物眾議長麥卡錫同蔡英文會見，「因為此舉嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，嚴重損害中方主權和領土完整。」

毛寧還強調，美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，不得允許蔡英文過境竄美，不安排美政要和官員同蔡會面或接觸，「中方將密切跟蹤事態發展，堅決有力捍衛國家主權和領土完整。」

▼總統蔡英文將會見美國眾議院議長麥卡錫。（左圖／記者林敬旻攝，右圖／路透社）

