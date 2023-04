麥卡錫加州會蔡英文　與會美國「跨黨派議員」名單曝光

▲台灣總統蔡英文將會見眾議院議長麥卡錫。(左圖/記者林敬旻攝/右圖/路透)



文/中央社

美國自由亞洲電台(RFA)4日獨家報導,美國聯邦眾議院議長麥卡錫定美國時間5日在加州雷根圖書館會晤總統蔡英文,包括麥卡錫本人在內,與會的共和與民主兩黨跨黨派眾議員共計18人。

報導說,這份由麥卡錫(Kevin McCarthy)辦公室提供的名單,與會的主要成員包括眾院民主黨黨團主席艾吉拉(Pete Aguilar)。

眾議院美中戰略競爭特別委員會(Select Committee on Strategic Competition Between the U.S. and China)主席蓋拉格(Mike Gallagher),美中戰略競爭特別委員會民主黨首席眾議員克利什納穆希(Raja Krishnamoorthi)。

▲美國眾院民主黨黨團主席艾吉拉(Pete Aguilar)。(圖/達志影像/美聯社)



以及隸屬上述委員會的同僚8人,包括眾議員西門內斯(Carlos Gimenez)、辛森(Ashley Hinson)、穆勒納爾(John Moolenaar)、摩爾頓(Seth Moulton)、朴銀珠(Michelle Steel)、史蒂文斯(Haley Stevens)、托瑞斯(Ritchie Torres)、魏特曼(Rob Wittman)。

其他還包括眾議院歲計委員會(Ways and Means Committee)新任共和黨籍主席史密斯(Jason Smith),以及友台國會眾議員匡希恆(John Curtis)、布朗利(Julia Brownley)、凱利(Trent Kelly)、史密斯(Adrian Smith)、辛克(Ryan Zinke)。

另據路透社報導,這是台灣總統首次在美國本土與美國政壇第3號人物會面,也是台美1979年斷交以來,第3度美國眾議院議長與台灣總統會談。

第1次是在1997年4月2日,當時由前總統李登輝接見當時的眾議院議長金瑞契(Newt Gingrich)所率領的訪團,之後是蔡總統去年8月3日曾於總統府接見麥卡錫的前任裴洛西(Nancy Pelosi)。

報導說,蔡總統過境美國加州,台灣、中國和美國有著共同利益,亦即各自都希望確保得到應有的關注,但又不會引發新危機。