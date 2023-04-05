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麥卡錫加州會蔡英文　與會美國「跨黨派議員」名單曝光

▲▼台灣總統蔡英文將會見眾議院議長麥卡錫。（左圖／記者林敬旻攝／右圖／路透）

▲台灣總統蔡英文將會見眾議院議長麥卡錫。（左圖／記者林敬旻攝／右圖／路透）

文／中央社

美國自由亞洲電台（RFA）4日獨家報導，美國聯邦眾議院議長麥卡錫定美國時間5日在加州雷根圖書館會晤總統蔡英文，包括麥卡錫本人在內，與會的共和與民主兩黨跨黨派眾議員共計18人。

報導說，這份由麥卡錫（Kevin McCarthy）辦公室提供的名單，與會的主要成員包括眾院民主黨黨團主席艾吉拉（Pete Aguilar）。

眾議院美中戰略競爭特別委員會（Select Committee on Strategic Competition Between the U.S. and China）主席蓋拉格（Mike Gallagher），美中戰略競爭特別委員會民主黨首席眾議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）。

▲▼美國眾院民主黨黨團主席艾吉拉（Pete Aguilar）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國眾院民主黨黨團主席艾吉拉（Pete Aguilar）。（圖／達志影像／美聯社）

以及隸屬上述委員會的同僚8人，包括眾議員西門內斯（Carlos Gimenez）、辛森（Ashley Hinson）、穆勒納爾（John Moolenaar）、摩爾頓（Seth Moulton）、朴銀珠（Michelle Steel）、史蒂文斯（Haley Stevens）、托瑞斯（Ritchie Torres）、魏特曼（Rob Wittman）。

其他還包括眾議院歲計委員會（Ways and Means Committee）新任共和黨籍主席史密斯（Jason Smith），以及友台國會眾議員匡希恆（John Curtis）、布朗利（Julia Brownley）、凱利（Trent Kelly）、史密斯（Adrian Smith）、辛克（Ryan Zinke）。

另據路透社報導，這是台灣總統首次在美國本土與美國政壇第3號人物會面，也是台美1979年斷交以來，第3度美國眾議院議長與台灣總統會談。

第1次是在1997年4月2日，當時由前總統李登輝接見當時的眾議院議長金瑞契（Newt Gingrich）所率領的訪團，之後是蔡總統去年8月3日曾於總統府接見麥卡錫的前任裴洛西（Nancy Pelosi）。

報導說，蔡總統過境美國加州，台灣、中國和美國有著共同利益，亦即各自都希望確保得到應有的關注，但又不會引發新危機。

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