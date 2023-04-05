極端氣候+蟲害肆虐　宜蘭三星蔥產值驟減1億元！農民叫苦

▲2022年極端氣候+蟲害肆虐，三星蔥產值減7成少1億元。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

聞名全省的三星蔥，2022年遭受高溫乾旱、斜紋夜盗蛾等蟲害，及接連大雨的雨害等極端氣候肆虐，1年2至3期青蔥種植的100公頃產值，減少約7成，從三星地區農會預估的1億6千多萬元，減收到只有6千多萬元，農民叫苦連天。農會總幹事李智遠除輔導蔥農申請2次的農業災害救助外，也斥資400多萬元為三星蔥移地保種、蟲害防治栽培講習等。

三星地區農會總幹事李智遠表示，三星蔥在2019年年產值曾達2.6億元，但自3年前以來，受高溫乾旱、斜紋夜盗蛾等蟲害，及接連大雨的雨害造成蔥腐爛長不好等極端氣候肆虐，以2022年為例，4月高溫幹旱在5月間就引發斜紋夜盗蛾等蟲害，之後在10月間又接連大雨，讓蔥受雨害又減損。而農會則是輔導蔥農申請2次的農業災害救。

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李智遠說，2022年三星蔥1年2至3期種植的100公頃產值（每期約120天），產值減約7成，從三星地區農會預估的1億6千多萬元，減收到全年只有6千多萬元，減約7成。為了搶救三星蔥，農會除與農改場等農業單位為蔥農辦理多場的蟲害防治栽培講習等，以提高蔥農的收成效益。

另外，因三星蔥是以分株方式來種值，若收成不好，也直接影響到下一期有無蔥株可種，農會於是為蔥農進行健康蔥苗提供，也特別的採取將青蔥移地到高冷的大同鄉四季、南山等山區來保種，也設立農會的蔥苗保鮮室來為蔥農保。

李智遠強調，過去收成好的年代即2007年時，遇到每公斤5、6百元的好拍賣價，蔥農種5成地1年獲利百萬元，根本是1公斤蔥換1隻雞的好風景。