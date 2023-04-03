宜蘭民宅暗夜大火！2F竄出陣陣濃煙　屋主兄弟一度受困火場

▲宜蘭暗夜大火，警方救出一度受困的屋主兄弟2人。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭員山鄉員山路2段一處2層樓民宅於今（3）日凌晨發生火災，2樓竄出陣陣濃煙，黃姓屋主2兄弟一度受困，經消防局人車輛救援，迅速安全救出受困黃男2人，這起暗夜大火幸無人員受傷，起火原因及損失，警方調查中。

今（3）日凌晨4時57分宜蘭消防局救災救護指揮中心接獲民眾報案說，隔壁鄰居員山路2段發生火災，冒出濃煙。消防局獲報立即出動消防車7輛、救護車4輛、後勤車2輛及消防、義消人員共計45名前往搶救，到達現場發現2樓竄出陣陣濃煙，旋即展開水線布署執行滅火搶救。

同時另一組救災人員進入室內執行人命救助。員山分隊分隊長吳嘉慶率領消防人員於1樓後段房間發現行動不便69歲黃姓男屋主坐於椅子上，意識清醒，立即將之救出，吳員並詢問是否有其他家人居住，黃員表示其弟弟有上2樓滅火。

此時2樓前段火勢猛烈，救災人員立即在水線防護下進入2樓救援，搜救時發現屋主67歲弟弟受困於2樓後陽台，意識清楚，由搜救人員將其順利救出，被救出2名民眾均未受傷，均表示拒絕送醫。

消防局表示，這起火災出動各式消防救災（護）車輛共計13輛及動員消防、義消人員共計45名前往執行救援，救災人員於到達現場5分鐘內，即控制火勢，並於短時間內即將受困人員全數救出，火勢並於5時24分撲滅。而火場2樓房間部分燒毀，所幸未造成人員傷亡，起火原因及損失調查中。