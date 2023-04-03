28歲愛心正妹考上救護員卻離世　獲頒永久義消服務證助天使圓夢

▲▼羽化救護天使林恩羽，獲追贈義消制服、永久志工服務證，助她圓夢。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

充滿愛心的臨終造型設計師28歲正妹林恩羽，響往義消要幫助更多人，2022年底考取救護證照，就在圓夢想後，竟不幸意外離世，宜縣議長張勝德為助林恩羽完成心願，3日由縣消防局頒發義消服務證及制服由林母代收，眾人祝福羽化天使的林恩羽，繼續在天上助人。

林恩羽母親說，小時候，女兒就充滿愛心、正義感，會將受傷的貓狗帶回家照顧，另在路上目睹車禍受傷的人也想去幫忙，但因女兒無救護證照，擔心出手相助會有糾紛，於是女兒透過努力提升救護技能，並在2022年底努力通過魔鬼訓練，如願取得初級救護技術人員證照，正當開心可以成為義消投入服務時，卻因意外不幸離世，讓親友們萬分不捨。

義消友人潘宗佑表，他曾有夢到恩羽，笑著揮手，好像要跟他講什麼事。而宜縣議長張勝德接到訃文時，得知林恩羽感人故事，決定助圓夢，協助向宜蘭消防局爭取，並在3日頒發永久義消服務證及一套全新制服，轉交林母帶去恩羽靈前，一圓林恩羽想成為宜蘭義消的一份子的夢想。

林母表示，曾是美髮設計師女兒，3年前因為疫情，轉而從事臨終造型設計師，被問到難道「不害怕嗎？」女兒回答說，不會，因在在做善事，而且能讓逝者有尊嚴離開人世。

而3年前，感情好的父親走了，女兒走不出傷痛情緒，有一次還抱著父親的骨灰罈放在駕駛座旁，淚眼開車「載著爸爸去兜風」；女兒也大概在這一時期，透過臉書認識不少義消好友，才努力想成為義消助人。