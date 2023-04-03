　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

28歲愛心正妹考上救護員卻離世　獲頒永久義消服務證助天使圓夢

▲▼羽化救護天使林恩羽，獲追贈義消制服、永久志工服務證，助她圓夢。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼羽化救護天使林恩羽，獲追贈義消制服、永久志工服務證，助她圓夢。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

充滿愛心的臨終造型設計師28歲正妹林恩羽，響往義消要幫助更多人，2022年底考取救護證照，就在圓夢想後，竟不幸意外離世，宜縣議長張勝德為助林恩羽完成心願，3日由縣消防局頒發義消服務證及制服由林母代收，眾人祝福羽化天使的林恩羽，繼續在天上助人。

林恩羽母親說，小時候，女兒就充滿愛心、正義感，會將受傷的貓狗帶回家照顧，另在路上目睹車禍受傷的人也想去幫忙，但因女兒無救護證照，擔心出手相助會有糾紛，於是女兒透過努力提升救護技能，並在2022年底努力通過魔鬼訓練，如願取得初級救護技術人員證照，正當開心可以成為義消投入服務時，卻因意外不幸離世，讓親友們萬分不捨。

▲▼羽化救護天使林恩羽，獲追贈義消制服、永久志工服務證，助她圓夢。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

義消友人潘宗佑表，他曾有夢到恩羽，笑著揮手，好像要跟他講什麼事。而宜縣議長張勝德接到訃文時，得知林恩羽感人故事，決定助圓夢，協助向宜蘭消防局爭取，並在3日頒發永久義消服務證及一套全新制服，轉交林母帶去恩羽靈前，一圓林恩羽想成為宜蘭義消的一份子的夢想。

林母表示，曾是美髮設計師女兒，3年前因為疫情，轉而從事臨終造型設計師，被問到難道「不害怕嗎？」女兒回答說，不會，因在在做善事，而且能讓逝者有尊嚴離開人世。

而3年前，感情好的父親走了，女兒走不出傷痛情緒，有一次還抱著父親的骨灰罈放在駕駛座旁，淚眼開車「載著爸爸去兜風」；女兒也大概在這一時期，透過臉書認識不少義消好友，才努力想成為義消助人。

▲▼羽化救護天使林恩羽，獲追贈義消制服、永久志工服務證，助她圓夢。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼羽化救護天使林恩羽，獲追贈義消制服、永久志工服務證，助她圓夢。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
「TikTok 6億點閱女團」首次海外專場獻台灣！
1飲品每周喝三次！　研究：罹癌王機率高8成
快訊／韓「6人男團」爆隊內猥褻！男偶像當庭認罪
老公輕生「2個月後復活」　人妻傻眼：跟小三跑了
「披薩圈圈」做法曝光！員工喊超浪費　必勝客回應
汪小菲「不守承諾」　當場坐車落跑
快訊／林韋翰12助攻8抄截　中信特攻隊史首次T1例行賽封王

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台南大善人王文宗被控涉88槍擊　南檢不服羈押變70萬交保提抗告

28歲愛心正妹考上救護員卻離世　獲頒永久義消服務證助天使圓夢

快訊／三峽民宅1樓起火...20mins撲滅　1男無呼吸心跳送醫搶救

真相視角影片！騎士等21秒催油門迴轉　紅牌重機出彎直線擊落

墾丁台灣祭萬人嗨爆！媽媽哭臉「小孩不見了」　警30min找到人

蘇花北向車潮開始了！這2天達尖峰　機動實施「雙線單線輪放」

「阿珠！我來了」　白髮嬤車禍送醫...現實版瓊瑤劇暖炸一票人

夫妻逛桃園海芋季回家找不到車　以為遭竊急報警竟是記錯停車位

連假第三天「極限訓練」！全副武裝測體能　台北英雄艱苦畫面曝

才剛騎出隧道口…紅牌重機「攔腰撞迴轉機車」！2騎士慘噴飛

ENERGY真的合體了！　世紀同台五月天重現《放手》

貓咪趁主人休息狂咬頭！　被發現秒裝睡眼睛閉死死

汪小菲現身了：向記者鞠躬道謝　「回到台灣像回到家一樣」

劉書宏牽手斯亞「錄影現場開約」！　曝3年前沒發展主因：身邊有茵聲

混血女逛市場被當成幫傭　白目大嬸再嘴1句她氣炸

馬英九解釋中華民國憲法　「台灣、大陸是一個中國」

白靈遇蔡振南「講話都聽無XD」　求加戲曹佑寧：進來進來

鏟屎官睡懶覺！貓咪輕聲呼喚　魔掌「溫柔拍拍」討食：起床了

五月天聊「射手」歪樓改射...　蕭秉治國中當五迷！阿信：我也國中啊

國道1號7車連環撞！　21歲女噴飛遭輾當場亡

台南大善人王文宗被控涉88槍擊　南檢不服羈押變70萬交保提抗告

28歲愛心正妹考上救護員卻離世　獲頒永久義消服務證助天使圓夢

快訊／三峽民宅1樓起火...20mins撲滅　1男無呼吸心跳送醫搶救

真相視角影片！騎士等21秒催油門迴轉　紅牌重機出彎直線擊落

墾丁台灣祭萬人嗨爆！媽媽哭臉「小孩不見了」　警30min找到人

蘇花北向車潮開始了！這2天達尖峰　機動實施「雙線單線輪放」

「阿珠！我來了」　白髮嬤車禍送醫...現實版瓊瑤劇暖炸一票人

夫妻逛桃園海芋季回家找不到車　以為遭竊急報警竟是記錯停車位

連假第三天「極限訓練」！全副武裝測體能　台北英雄艱苦畫面曝

才剛騎出隧道口…紅牌重機「攔腰撞迴轉機車」！2騎士慘噴飛

愛愛屁聲狂噴！她羞喊「1姿勢」最容易陰吹　和大小無關

快訊／每場賽後「抽積水」苦撐　林韋翰目標只有總冠軍

范國宸再見觸殺澄清沒「偷笑」：確定出局才笑

「TikTok 6億點閱女團」首次海外專場獻台粉！　超愛小籠包喊「能吃100顆」

被5歲外甥笑「新娘好醜」　她見小姑補刀1句氣炸！記恨4年拒和解

200英鎊買下3房宅　英國104歲奶奶「住了102年」開價17萬英鎊喊賣

韓「6人組男團」爆隊內猥褻事件！「男偶像當庭認罪」經紀公司發聲了

薔薔以為狗被偷「失控暴走大哭」！激動怒吼：栗子還我　一看監視器潰堤

定存8500萬！他5年後銀行提款「只剩151元」　行員急否認真相曝光

不意外張育成打得好　勝騎士澄清手傷謠言

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

社會熱門新聞

快訊／妻玩股票賠500萬！夫盛怒揮棍打死她

女子凌晨不厭亭下車　運將打電話救她一命

獨／看完五月天送進ICU　29歲新竹妹現況曝

聯結車輾爆男騎士　家屬見破碎遺體跪地痛哭

沙灘上趴臥人影　釣客走近「驚見女屍」

飛官激戰應召妹「屁股不錯」　下場超慘

21歲爸生3胎全當出氣桶　虐死44天嬰重判

即／連假第3天！國1汐止段4車追撞　占內車道回堵5km

21歲情侶國道雙亡　家屬悲痛：不知她有車

即／21歲情侶遭二度追撞雙亡　2駕駛交保金額曝

喝大杯美式+冰塊　超商女店員沒付錢挨告

紅牌重機攔腰撞迴轉機車！2騎士慘噴飛

男騎士遭開單　「反賺8萬」狂謝警察

快訊／社區中庭「砰一聲」巨響！1女墜樓亡

更多熱門

相關新聞

宜蘭民宅暗夜大火　屋主兄弟一度受困

宜蘭民宅暗夜大火　屋主兄弟一度受困

宜蘭員山鄉員山路2段一處2層樓民宅於今（3）日凌晨發生火災，2樓竄出陣陣濃煙，黃姓屋主2兄弟一度受困，經消防局人車輛救援，迅速安全救出受困黃男2人，這起暗夜大火幸無人員受傷，起火原因及損失，警方調查中。

拒絕導盲犬入內！小籠包名店道歉了

拒絕導盲犬入內！小籠包名店道歉了

「你是處男嗎」她想吃16歲小鮮肉　亂摸下場慘了

「你是處男嗎」她想吃16歲小鮮肉　亂摸下場慘了

小籠包店拒導盲犬進入　視障女坐店外用餐

小籠包店拒導盲犬進入　視障女坐店外用餐

往花蓮超崩潰　蘇花「雙塞」慘成停車場

往花蓮超崩潰　蘇花「雙塞」慘成停車場

關鍵字：

宜蘭林恩羽獲追贈義消制服

讀者迴響

熱門新聞

快刪！大陸電商APP能控制用戶手機

快訊／妻玩股票賠500萬！夫盛怒揮棍打死她

女子凌晨不厭亭下車　運將打電話救她一命

才剛和李心潔合唱　美秀集團深夜突拋震撼彈

他想色色都傳1表情！一票妹子嚇傻：不敢用了

妹子「帳號輸成卡號」急了！補救方式曝

蘿莉塔懷胎「在小巨蛋滑倒」緊急送醫！

ENERGY牛奶消失18年「已是3公司CEO」！

謝金燕鬆口認與林志穎「驚人關係」

小夫妻夜市一天爽賺近4萬！眾人一看食材全不信

快訊／國道變「大型停車場」　回堵14公里路段曝

獨／看完五月天送進ICU　29歲新竹妹現況曝

男子匝道口下跪舉牌「媽媽住院請幫忙」

全台連下2天！　轉雨時間曝

閱鵰無數！女優曝男人「完美尺寸」

更多

最夯影音

更多
ENERGY真的合體了！　世紀同台五月天重現《放手》

ENERGY真的合體了！　世紀同台五月天重現《放手》
貓咪趁主人休息狂咬頭！　被發現秒裝睡眼睛閉死死

貓咪趁主人休息狂咬頭！　被發現秒裝睡眼睛閉死死

汪小菲現身了：向記者鞠躬道謝　「回到台灣像回到家一樣」

汪小菲現身了：向記者鞠躬道謝　「回到台灣像回到家一樣」

劉書宏牽手斯亞「錄影現場開約」！　曝3年前沒發展主因：身邊有茵聲

劉書宏牽手斯亞「錄影現場開約」！　曝3年前沒發展主因：身邊有茵聲

混血女逛市場被當成幫傭　白目大嬸再嘴1句她氣炸

混血女逛市場被當成幫傭　白目大嬸再嘴1句她氣炸

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/14(五)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面