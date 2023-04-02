拒絕導盲犬入內！視障女店外用餐「挫折難過」　小籠包名店道歉了

▲宜蘭知名名小籠包店「拒絕導盲犬進入」，視障女難過坐店外用餐。（圖／翻攝臉書）

文／中央社

視障者連姓女子日前到宜蘭一間知名小籠包店消費，店家以寵物不能入店為由，安排連女和導盲犬坐在室外用餐，連女感到挫折。店家表示，對於造成連女感受不佳，深感抱歉。

連女昨天接受媒體訪問表示，她從南部到宜蘭玩，3月31日前往小籠包店用餐，進店時，店員對她說寵物不能進入，她回應這隻狗是導盲犬，並非寵物犬，對方接著說「寵物就是不能進去，妳來坐外面」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

連女指出，她和一群友人消費，分開坐會分散，但店員仍要她分開坐，過程中她一直強調自己眼睛看不到，而這隻狗是導盲犬，是要帶她走路，並非寵物犬。

連女表示，她領有導盲犬使用證明和工作犬工作證明，且會帶在身上，有些商家很友善，看到視障者牽著導盲犬進入店內，會特別準備位子，避免導盲犬被打擾，但偶爾還是會遇到類似這次情形，每次遇到她心中都感到挫折、難過。

店家接受媒體訪問指出，連女和友人約中午到店，正值用餐時段人較多，開業20多年首次遇到導盲犬進店，看到狗大隻，心想室外座位較寬敞，加上室內已有許多顧客，店內空間不大，才會安排連女坐在室外，對於造成連女感受不佳，深感抱歉，日後也會注意。

宜蘭縣政府社會處長林蒼蔡今天表示，導盲犬是在執行公務，不是一般寵物，很遺憾發生這件事。依身心障礙者權益保障法規定，視障者由合格導盲犬陪同，得自由出入公共場所、公共建築物、營業場所、大眾運輸工具及其他公共設施。

林蒼蔡說，縣府在第一時間已告知店家，要求立即改善，店家欣然接受願意改善。若未改善，將依同法規定，處新台幣1萬元以上、5萬元以下罰鍰，且可連續處罰。