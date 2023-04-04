4日凌晨國5北上塞爆　一見「回家潮」他吃驚：不是還有2天？

▲有網友4日凌晨開地圖，發現國5北上已經在塞車。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／鄺郁庭報導

每到假日，國5總會成為重點壅塞路段，如果遇上連假更是直接變成「國道停車場」。就有網友4日凌晨0點打開Google地圖，一看國5北上一大段已經在塞車，傻眼直呼，「不是還有兩天的假期……結果才第3天而已就開始在塞車」，話題引發議論。

這位網友在PTT的Gossiping板問卦，「國五又要塞到天亮了嗎？」文中貼出Google地圖截圖，上面還強調「現在時間晚上12點」，可以看到北上一大段顯示深紅色，讓原PO意外直呼，「不是還有兩天的假期……結果才第3天而已就開始在塞車。」

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他還傻眼說道，「國五會塞的原因，是不是因為匝道那個紅綠燈？北宜跟濱海都綠色，結果卻沒人要走= =」。就有人秒笑噓，「誰叫你各位非得出遠門」、「塞車也是行程之一，懂？」「不聰明用路人」、「集體在車上過夜」、「四輪大爺慢慢塞。」

話題引發議論，「半夜12點雪隧外面塞幾公里，還有2天欸」、「通常只要進了隧道就順了，就算走北宜或濱海其實也不會比較快」、「預判你的預判，結果還是大家路上相見」、「Google寫1.5小，結果開3小」、「長久的經驗下來，北宜跟濱海就是比國五慢」、「走濱海再走福基再上8堵交流道北上台北」、「還好我中午先撤了，預判成功。」

還有人點出1現象，「現在反而最後一天不塞，過年也是這樣」、「現在大家遇到連假，都會留個一兩天在家耍廢，所以北返最大車潮都是在收假前一兩天出現，玩到緊繃隔天上班真的會很想死。」

另外，根據1968 APP顯示，國五雙向車多壅塞，預計從今日10時塞到24時。今日相關疏導措施包括，14-21時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口實施高乘載管制、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路規劃、匝道儀控等。