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三星蔥3年銷售少7成！農委會：與通路直接採購、種植面積縮小有關

▲近期中南部水患青蔥供應量減少，宜蘭三星蔥每公斤從1週前89元漲為231元。（圖／記者游芳男攝）

▲宜蘭三星蔥傳出3年來總產量與銷售額減少7成。（圖／記者游芳男攝）

記者許敏溶／台北報導

宜蘭三星蔥深受不少民眾喜愛，但近期卻傳出，三星蔥在過去3年，包括銷售額與產量都減少7成，農委會農糧署分析指出，三星蔥整體種植面積的確是下滑趨勢，但沒有很嚴重，這也導致總產量減少，而價格會有起落，例如今年1到3月批發價又比去年高，而種植面積與銷售量的下滑，可能是種苗關係，農糧署已經推動健康種苗繁殖計畫，也會密切注意價格與管理上的問題。

三星蔥已是宜蘭最具代表性農作物之一，但根據媒體報導，蔥農交到三星農會再共同運銷到台北果菜市場，108年賣出2.2億元創下歷年最高，之後持續下滑，109年剩下7600萬，去年更僅有6300萬，短短3年銷售額減少70%以上，產量也從108年1832噸，去年剩下567噸，跌幅也將近70%。

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對此，農糧署副署長姚志旺指出，根據農委會統計資料，108年三星蔥種植面積為396公頃，109年291公頃，110年302公頃，去年（111年）資料最快5月才會公布，若以現有資料來看，三星蔥種植面積來看是有下降趨勢，但沒有很嚴重，108年到110年減少23%，另因三星蔥比較有名氣，有些通路就直接向農民採購，導致有不少部分沒有進三星農會市場拍賣，導致整體產量的下滑。

至於價格部分，姚志旺表示，110年三星蔥平均批發價為每公斤154.4元，111年是均價104.6元，但今（112）年1到3月的均價為129.9元，換言之，去年價格和前一前相比，跌幅是稍大，但今年又回升，顯示價格會有起起落落。

姚志旺分析，三星蔥種植面積與銷售量的下滑，可能和種苗有關，因為農民自己留種栽種，造成三星蔥的品質慢慢下降，農糧署現在推動健康種苗繁殖計畫，在管理部分，因為氣候變遷造成病蟲害問題，也請相關改良單位做一些技術上指導，未來以會密切注意價格與管理上的問題。

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三星蔥農委會種苗

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