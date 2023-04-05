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社會 社會焦點 保障人權

救家暴逆向衝遭檢舉「鬼切勇警」　拍攝駕駛也被抓包違規

記者吳奕靖／高雄報導

網路流傳一段影片，一名員警逆向趕赴現場處理案件，被民眾拍下之後，放到網路公審，並且強調自己已經檢舉，對此所屬單位高雄市三民一分局接獲訊息之後，確認這名員警違規，除了行政議處同時也會開單舉發。不過影片流出之後，也有眼尖的網友發現檢舉人自己也違規，也向分局檢舉，換言之，拍下這段影片的駕駛也要吃上罰單。

▲警察違規逆向衝現場，被民眾檢舉違規 。（圖／翻攝社會事影片）

▲警察違規逆向衝現場，被民眾檢舉違規 。（圖／翻攝社會事影片）

警方發現這段員警違規影片之後，對此作出說明：「經本分局調查後，業予以行政議處並予開單舉發，同時持續再加強員警教育訓練，避免類似情事再次發生」。而這名員警是在3月31日15時53分接獲110通報：三民區中華二路段前男子滋事，是一起家暴案件，員警獲報後擔心有人會受傷，所以立即趕赴現場處置，才會在行經十全三路與中華二路口時加速穿越逆向行駛這個路口。

▲警察違規逆向衝現場，被民眾檢舉違規 。（圖／翻攝社會事影片）

▲眼尖網友檢舉拍攝駕駛在遇到警察之前，通過路口時為了閃避右前轉彎車跨越雙黃線。（圖／翻攝社會事影片）

三民一分局解釋依據道路交通安全規則第93條第2項規定：警備車在開啟警示燈及警鳴器執行緊急任務時，得不受標誌、標線及號誌指示之限制」。現在經過調查之後認為員警雖有開啟警示燈，但疏未開啟警報器，就算員警迅速趕赴現場處理之精神及態度值得肯定，然未開啟警報器部分，將依「警察人員駕車安全考核實施要點」第五點予以適度行政處分並製單舉發。

不過這段影片流出之後，也有眼尖網友發現拍攝這段影片的駕駛有違規行為，所以也向警方提出檢舉，因為就在通過路口遇到員警之前，拍攝者車輛為了閃避前方右轉車輛時，偏移車道跨越雙黃線，而轉彎車也疑似未打方向燈，同時也跨越雙白線，分局檢視畫面之後確認違規行為，指出拍攝者的車輛以及轉彎車都有違反道路交通管理處罰條例第60條第2項3款:「不遵守道路交通標誌、標線、號誌之指示」，將依照網友的檢舉同步對兩部車開出罰單。

▲警察違規逆向衝現場，被民眾檢舉違規 。（圖／翻攝社會事影片）

▲轉彎車也因為跨越雙白線，也疑似未打方向燈，所以被眼尖網友一併檢舉 。（圖／翻攝社會事影片）

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