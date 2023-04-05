4.2萬面交「大麻」來的是警察　男當場被逮結局卻逆轉

記者邱中岳／台北報導

新北市1名男子在網路上兜售「植物」，警方相約面交，約定以4萬2千元交易30公克大麻，男子被逮後，初步驗出「交易內容」有毒品反應，但男子卻辯稱「葉子是父親住的醫院外面拔的」，相驗結果沒有毒品反應，地檢署改依詐欺未遂罪嫌起訴。

警方調查，21歲的林姓男子，因為家裡缺錢且父親重病，陪同父親前往北市宏恩醫院住院治療，竟異想天開，在網路上利用通訊軟體販賣「草本植物」，且在群組內向不特定人士散布販毒訊息，警員發現偽裝買家提出交易需求，雙方約定4萬2千元買30克大麻。

▲他在醫院照顧病父，竟偷摘生樹葉磨碎裝成「大麻」兜售，警員面交識破逮人。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方到場後立刻將林男拘捕，並起獲3大包樹葉磨碎的包裝，初步驗出包裝內含有大麻成分反應，但嫌犯卻坦承，因為缺錢花用，就到父親住的醫院旁，拔取旁邊路樹的葉子，磨成碎葉，假裝成大麻想要取信對方，沒想到第一筆交易就遇到警方。

警方後續將「大麻」拿去化驗，則沒有任何毒品反應，仍依照販賣毒品未遂罪嫌送辦，林男坦承有貼文賣毒品，但是沒錢買毒，又要照顧父親，所以只能拿樹葉冒充騙人，最後地檢署依照詐欺罪未遂罪嫌起訴。

▲林男摘生樹葉磨成「假大麻」，警員初步相驗有毒品反應，但送驗後確定無毒品反應，林被依詐欺罪起訴。（圖／記者邱中岳翻攝）

警員指出，當時初步相驗內容物確實有毒品反應，但因初步相驗會有誤差，最後送驗確定沒有毒品反應，也立刻通知檢察官，由檢察官則改依詐欺方向偵辦。