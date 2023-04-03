　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

虎尾科大籃球場1男突倒地無呼吸　119線上+眾人即刻救援搶命

▲虎尾科技大學球場一名男子突然倒下，一旁民眾在消防救災指揮中心護理師線上指導下緊急救援輪番CPR搶救。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲虎尾科技大學球場一名男子突然倒下，一旁民眾在消防救災指揮中心護理師線上指導下緊急救援輪番CPR搶救。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林虎尾科技大學籃球場昨（2）日發生男子運動中突然倒地休克，一旁民眾見狀緊急通報119搶救，幸經指揮中心線上指導民眾幫患者實施急救後，救護人員到場時，患者已恢復自主呼吸，送醫救治。

雲林縣消防局說明，昨日傍晚17時52分左右接獲報案，在虎尾科技大學籃球場，有一男子年約40歲，打球時不明原因突然後仰倒地，在場民眾發現後撥打119，救災救護指揮中心除派遣虎尾分隊救護車前往現場救援，同時由護理師接手線上指導民眾幫患者實施CPR急救。

▲虎尾科技大學球場一名男子突然倒下，一旁民眾在消防救災指揮中心護理師線上指導下緊急救援輪番CPR搶救。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲消防救災指揮中心護理師線上指導民眾，即刻進行CPR搶救倒地患者。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

與民眾聯手急救期間，另有現場民眾找來AED幫患者進行電擊一次，至18時雲林縣消防局救護人員抵達現場評估患者生命徵象時，已可摸到頸動脈及恢復自主呼吸，送至若瑟醫院救治後轉至台大雲林分院加護病房醫治。

▲虎尾科技大學球場一名男子突然倒下，一旁民眾在消防救災指揮中心護理師線上指導下緊急救援輪番CPR搶救。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲虎尾科技大學球場一名男子突然倒下，一旁民眾在消防救災指揮中心護理師線上指導下緊急救援輪番CPR搶救。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 


►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►BMW超糗！臨停校園當場被「祭改」PO網　車主留言曝內心掙扎

►雲林T字路口紅車撞電桿側翻！水柱秒噴出　驚悚10秒影片曝

►工地驚見「男屍」！警衝現場聞到這一味傻眼　急找家人帶回家

►採收期到來　斗六警結合民力啟動「護蒜巡邏」

►多名警員混入東勢健走活動　原來是台西警交通婦幼安全宣導

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
21歲三寶爸住岳父家被念　打死剛出生44天小兒子
中年女被診斷癌末！家屬扯謊：醫院只說阻塞　一張紙全戳破
獨／看完五月天斷氣送進ICU　29歲新竹妹「3天未醒」
快訊／國道變大型停車場！　回堵14公里路段曝
74歲嬤是五月天鐵粉！　坐輪椅+拄拐杖殺到高雄
景甜「3私密片」遭張繼科偷抵千萬賭債！　手印借條曝
快訊／國道1號4車追撞！　回堵5公里
陸軍飛官激戰應召妹！　爽喊「屁股不錯」下場超慘

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

21歲三寶爸住岳父家…被念「只會睡覺」　虐死44天嬰出氣法官重判

虎尾科大籃球場1男突倒地無呼吸　119線上+眾人即刻救援搶命

宜蘭民宅暗夜大火！2F竄出陣陣濃煙　屋主兄弟一度受困火場

男攀新康橫斷「高山症引發肺水腫」…一度沒呼吸　空勤直升機急援

獨／看完五月天卻斷氣送進ICU　29歲新竹妹「昏迷3天未醒」

逢甲商圈學生宿舍6機車起火燃燒　8男4女暗夜驚魂急衝逃命

坐輪椅+拄手杖也要看五月天！孝女陪74歲嬤圓夢　警助最後一里路

快訊／連假出遊注意！國1汐止段4車追撞　占內車道回堵5km

應徵女牙助先簽「詭異協議」　名牙醫3度伸手賠慘

小六童撞見爸偷吃女鄰居！哥監視揭姦情　怒批小三：裝我媽好友

ENERGY真的合體了！　世紀同台五月天重現《放手》

汪小菲現身了：向記者鞠躬道謝　「回到台灣像回到家一樣」

劉書宏牽手斯亞「錄影現場開約」！　曝3年前沒發展主因：身邊有茵聲

馬英九解釋中華民國憲法　「台灣、大陸是一個中國」

國道1號7車連環撞！　21歲女噴飛遭輾當場亡

貓咪趁主人休息狂咬頭！　被發現秒裝睡眼睛閉死死

五月天聊「射手」歪樓改射...　蕭秉治國中當五迷！阿信：我也國中啊

混血女逛市場被當成幫傭　白目大嬸再嘴1句她氣炸

鏟屎官睡懶覺！貓咪輕聲呼喚　魔掌「溫柔拍拍」討食：起床了

男大生灌2手啤酒騎車被攔查　擔心怎回家...警：要先送地檢

21歲三寶爸住岳父家…被念「只會睡覺」　虐死44天嬰出氣法官重判

虎尾科大籃球場1男突倒地無呼吸　119線上+眾人即刻救援搶命

宜蘭民宅暗夜大火！2F竄出陣陣濃煙　屋主兄弟一度受困火場

男攀新康橫斷「高山症引發肺水腫」…一度沒呼吸　空勤直升機急援

獨／看完五月天卻斷氣送進ICU　29歲新竹妹「昏迷3天未醒」

逢甲商圈學生宿舍6機車起火燃燒　8男4女暗夜驚魂急衝逃命

坐輪椅+拄手杖也要看五月天！孝女陪74歲嬤圓夢　警助最後一里路

快訊／連假出遊注意！國1汐止段4車追撞　占內車道回堵5km

應徵女牙助先簽「詭異協議」　名牙醫3度伸手賠慘

小六童撞見爸偷吃女鄰居！哥監視揭姦情　怒批小三：裝我媽好友

快訊／抵制僅1天！連假Day 3「六福村大回血」　買票要排30分鐘

富邦主場開幕戰迎戰味全龍 艾普勒VS布里悍

指揮中心憶「2事件」壓力爆棚！李四端揭羅一鈞私下反差

4月開始是「被蛇咬」旺季！台灣6大常見毒蛇　2種咬傷人最多

清明連假小確幸！星巴克今起連續3天推出「第2杯半價」優惠

6000元一表秒懂！國泰等26家金融機構已入帳　北富銀明接力

妹子「帳號輸成卡號」6000元沒入帳急了！一票都打錯...補救方式曝

美核動力航母來了！　美日韓聯合海上軍演震懾北韓

蔡英文過境美國「無聲、無驚喜」　江啟臣曝重點：回程要觀察

21歲三寶爸住岳父家…被念「只會睡覺」　虐死44天嬰出氣法官重判

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

社會熱門新聞

女子凌晨不厭亭下車　運將打電話救她一命

飛官激戰應召妹「屁股不錯」　下場超慘

即／連假第3天！國1汐止段4車追撞　占內車道回堵5km

男騎士遭開單　「反賺8萬」狂謝警察

21歲情侶國道雙亡　家屬悲痛：不知她有車

應徵女牙助先簽「詭異協議」　名牙醫3度伸手賠慘

快訊／社區中庭「砰一聲」巨響！1女墜樓亡

喝大杯美式+冰塊　超商女店員沒付錢挨告

才開心高雄出遊...21歲情侶國道雙亡

小兄弟揭爸偷吃女鄰居！　揭姦情：裝我媽好友

台南舞小姐格鬥賽！3女舞廳前爆衝叫聲不斷

獨／看完五月天送進ICU　29歲新竹妹現況曝

即／高雄超夯IG景點驚爆墜樓　女當場死亡

人妻搭上房仲！戰遍南部汽旅　她愛瘋：敢用命拿孩子

更多熱門

相關新聞

東勢健走活動　台西警交通婦幼安全宣導

東勢健走活動　台西警交通婦幼安全宣導

雲林縣東勢鄉體育會於今（2）日舉辦「走出健康走出愛」公益活動，清晨6時參加健走的民眾扶老攜幼前來參與，有帶著幼兒的年輕父母、有白髮蒼蒼的長輩，台西警分局副分局長章仙枝與員警拿著宣導舉牌、印有宣導標語的文宣與群眾近距離接觸，現場熱鬧滾滾有效提升民眾保護婦幼交通觀念。

雲林T字路口紅車撞電桿側翻！水柱秒噴出

雲林T字路口紅車撞電桿側翻！水柱秒噴出

採收期到來　斗六警結合民力啟動「護蒜巡邏」

採收期到來　斗六警結合民力啟動「護蒜巡邏」

BMW超糗！臨停校園當場被「祭改」PO網

BMW超糗！臨停校園當場被「祭改」PO網

年輕不留白　花蓮優秀青年：學習不同領域事物

年輕不留白　花蓮優秀青年：學習不同領域事物

關鍵字：

雲林縣消防局線上指導CPRAED雲林虎尾科技大學運動

讀者迴響

熱門新聞

才剛和李心潔合唱　美秀集團深夜突拋震撼彈

蘿莉塔懷胎「在小巨蛋滑倒」緊急送醫！

他想色色都傳1表情！一票妹子嚇傻：不敢用了

小夫妻夜市一天爽賺近4萬！眾人一看食材全不信

閱鵰無數！女優曝男人「完美尺寸」

全台連下2天！　轉雨時間曝

女子凌晨不厭亭下車　運將打電話救她一命

台灣第二妖怪　瑯嬌靈貓現身高雄

阿嬤疏忽讓孫女熱死車裡　1年前孫被顧到溺斃

黃捷「薄紗透視裝」邪惡視角曝　大港開唱辣翻

直擊／汪小菲深夜現身了！

男子匝道口下跪舉牌「媽媽住院請幫忙」

傳統早市10籃雞蛋　他嘆「蛋好多」掀戰

磁鐵吸蚊子扁成肉醬　嚇壞千萬人

Energy合體關鍵是五月天的他　Toro哽咽揭內幕

更多

最夯影音

更多
ENERGY真的合體了！　世紀同台五月天重現《放手》

ENERGY真的合體了！　世紀同台五月天重現《放手》
汪小菲現身了：向記者鞠躬道謝　「回到台灣像回到家一樣」

汪小菲現身了：向記者鞠躬道謝　「回到台灣像回到家一樣」

劉書宏牽手斯亞「錄影現場開約」！　曝3年前沒發展主因：身邊有茵聲

劉書宏牽手斯亞「錄影現場開約」！　曝3年前沒發展主因：身邊有茵聲

馬英九解釋中華民國憲法　「台灣、大陸是一個中國」

馬英九解釋中華民國憲法　「台灣、大陸是一個中國」

國道1號7車連環撞！　21歲女噴飛遭輾當場亡

國道1號7車連環撞！　21歲女噴飛遭輾當場亡

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/14(五)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面