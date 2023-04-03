虎尾科大籃球場1男突倒地無呼吸　119線上+眾人即刻救援搶命

▲虎尾科技大學球場一名男子突然倒下，一旁民眾在消防救災指揮中心護理師線上指導下緊急救援輪番CPR搶救。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林虎尾科技大學籃球場昨（2）日發生男子運動中突然倒地休克，一旁民眾見狀緊急通報119搶救，幸經指揮中心線上指導民眾幫患者實施急救後，救護人員到場時，患者已恢復自主呼吸，送醫救治。

雲林縣消防局說明，昨日傍晚17時52分左右接獲報案，在虎尾科技大學籃球場，有一男子年約40歲，打球時不明原因突然後仰倒地，在場民眾發現後撥打119，救災救護指揮中心除派遣虎尾分隊救護車前往現場救援，同時由護理師接手線上指導民眾幫患者實施CPR急救。

▲消防救災指揮中心護理師線上指導民眾，即刻進行CPR搶救倒地患者。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

與民眾聯手急救期間，另有現場民眾找來AED幫患者進行電擊一次，至18時雲林縣消防局救護人員抵達現場評估患者生命徵象時，已可摸到頸動脈及恢復自主呼吸，送至若瑟醫院救治後轉至台大雲林分院加護病房醫治。

▲虎尾科技大學球場一名男子突然倒下，一旁民眾在消防救災指揮中心護理師線上指導下緊急救援輪番CPR搶救。（圖／記者蔡佩旻翻攝）