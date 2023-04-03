「雲林500會」自籌資力挺賴清德　廣告車前進大街小巷喊：信賴

▲雲林500會「2024挺賴清德」為自發性籌資，號召有志民眾同加入即將成立的「雲林信賴之友會」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

「雲林500會」用廣告車號召大家加入成立「雲林信賴之友會」，並指出在台灣面對國際及中國各種的挑戰，堅守民主陣容、確保台灣的安全「2024挺賴清德」。今（3）日起「挺賴、信賴」的廣播聲將開進雲林的大街小巷，盼在號召更多支持者之下，讓台灣繼續走向更民主、更和平、更繁榮的新未來。

▲雲林500會「2024挺賴清德」為自發性籌資，雇用廣告車預計行走雲林大街小巷，進一步號召有志民眾同加入即將成立的「雲林信賴之友會」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林500會「2024挺賴清德」為自發性籌資，雇用廣告車預計行走雲林大街小巷，進一步號召有志民眾同加入即將成立的「雲林信賴之友會」。民進黨雲林縣黨部副執行長邱世文表示，目前全國信賴之友會還在籌備中，未來正式行立後，支持者如果要加入，可搜尋民進黨黨部網站就可以加入，或搜尋雲林500會也可以加入。

民進黨雲林縣黨部主委林金忠表示，2024年總統選舉對台灣的未來及民主影響很大，大家相信賴清德是最佳的國家領航者，此次活動是民間組織500會自發性的活動。林金忠說，他代表民進黨雲林縣黨部感謝支持者舉辦如此有意義的活動，也希望活動能在全國各地遍地開花，讓賴清德在2024年可順利當選台灣總統。

▲雲林500會「2024挺賴清德」廣告車預計行走雲林大街小巷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

根據地方人士透露，雲林500會長林世堯於2020蔡英文與賴清德黨內初選時，小英總統就到過他店嚐鮮小籠包，他一路以來支持台灣民主走向自由民主國際舞台，從未放棄自己對台灣民主的可以做的事，2024是台灣關鍵的時刻，挺賴信賴需要更多的力量更多的台灣人民站出來，所以我們要用雲林信賴之友會結合在地的力量爭取更多台灣人民的支持，2024挺賴清德，讓台灣成為國際的MVP。

▲雲林500會長林世堯（中、白上衣）於2020年蔡英文（中）與賴清德黨內初選時，總統就到過他店嚐鮮小籠包，他一路以來支持台灣民主走向自由民主國際舞台，從未放棄自己對台灣民主的可以做的事。（圖／記者蔡佩旻翻攝）